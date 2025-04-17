Автоэксперт рассказал, когда нужно менять шины

Субботин: затягивать с заменой изношенной резины не стоит
© Служба новостей «URA.RU»
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Менять шины необходимо в зависимости от глубины рисунка протектора, советует Субботин
Менять шины необходимо в зависимости от глубины рисунка протектора, советует Субботин Фото:

Шины на легковом автомобиле нужно менять тогда, когда минимально допустимая глубина рисунка протектора составляет менее 1,6 миллиметра. Об этом рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«[Шины меняют] когда остаточная глубина рисунка протектора для легковых автомобилей не менее чем 1,6 миллиметра», — отметил Субботин в беседе с Lenta.ru. Среди прочих факторов эксперт назвал момент, когда на шинах уже появились индикаторы износа, которые трут об асфальт.

Влияние также оказывает и ультрафиолетовое излучение. Оно может стать дополнительной причиной, поскольку способствует увеличению давления внутри шин. Субботин порекомендовал не затягивать с их заменой, ожидая, что колеса будут исправными всегда.

Ранее юристы рассказали о том, что при покупке шин россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством. В интернете можно наткнуться на объявления по слишком низкой цене. Это, говорят эксперты, может судить о нечестности со стороны продавца.

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Шины на легковом автомобиле нужно менять тогда, когда минимально допустимая глубина рисунка протектора составляет менее 1,6 миллиметра. Об этом рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. «[Шины меняют] когда остаточная глубина рисунка протектора для легковых автомобилей не менее чем 1,6 миллиметра», — отметил Субботин в беседе с Lenta.ru. Среди прочих факторов эксперт назвал момент, когда на шинах уже появились индикаторы износа, которые трут об асфальт. Влияние также оказывает и ультрафиолетовое излучение. Оно может стать дополнительной причиной, поскольку способствует увеличению давления внутри шин. Субботин порекомендовал не затягивать с их заменой, ожидая, что колеса будут исправными всегда. Ранее юристы рассказали о том, что при покупке шин россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством. В интернете можно наткнуться на объявления по слишком низкой цене. Это, говорят эксперты, может судить о нечестности со стороны продавца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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