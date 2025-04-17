Автоэксперт рассказал, когда нужно менять шины

Шины на легковом автомобиле нужно менять тогда, когда минимально допустимая глубина рисунка протектора составляет менее 1,6 миллиметра. Об этом рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
«[Шины меняют] когда остаточная глубина рисунка протектора для легковых автомобилей не менее чем 1,6 миллиметра», — отметил Субботин в беседе с Lenta.ru. Среди прочих факторов эксперт назвал момент, когда на шинах уже появились индикаторы износа, которые трут об асфальт.
Влияние также оказывает и ультрафиолетовое излучение. Оно может стать дополнительной причиной, поскольку способствует увеличению давления внутри шин. Субботин порекомендовал не затягивать с их заменой, ожидая, что колеса будут исправными всегда.
Ранее юристы рассказали о том, что при покупке шин россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством. В интернете можно наткнуться на объявления по слишком низкой цене. Это, говорят эксперты, может судить о нечестности со стороны продавца.
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