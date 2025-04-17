Назван регион с самым дорогим пасхальным набором

Стоимость пасхального набора, включающего кулич, яйца и творожную пасху, для семьи из четырех человек достигла наивысшей отметки на Чукотке, составив 847 рублей. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР).
«Список самых дорогих по этому показателю (стоимости пасхального набора — прим. URA.RU) регионов возглавил Чукотский автономный округ (847 рублей)», — передает РИА Новости данные ЦСР. Там уточнили, что в список пяти лидеров также включены Магаданская область с показателем в 769,87 рубля, Камчатский край (753,34 рубля), Сахалинская область (738,46 рубля) и Республика Саха (673,83 рубля).
Республика Мордовия заняла первое место среди российских регионов с самой низкой стоимостью пасхального набора — 397,28 рубля. За ней следуют Пензенская область (402,43 рубля), Чувашская Республика (409,29 рубля), Кировская область (412,35 рубля) и Нижегородская область (414,57 рубля).
Общенациональная средняя стоимость продуктов для составления праздничного стола к Пасхе в 2025 году достигла 495 рублей, что на 11,7% выше по сравнению с предыдущим годом. Наименьший прирост стоимости пасхального набора отмечен в Центральном федеральном округе, где цены увеличились всего на 9,1% по сравнению с прошлым годом.
Различия в стоимости пасхальных наборов по регионам России обусловлены, в том числе, географическим положением и доступностью ингредиентов. Так, на Дальнем Востоке цены на продукты для пасхальной выпечки традиционно выше, что подтверждается исследованием рынка. В Приволжском федеральном округе, напротив, цены на ингредиенты для куличей остаются одними из самых низких в стране.
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