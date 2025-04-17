В России хотят изменить правила проведения выборов мэров

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект о едином порядке избрания глав муниципалитетов. Инициатива, предложенная лидером партии Сергеем Мироновым, направлена на проведение выборов глав муниципальных образований исключительно через голосование граждан.
«Мы предлагаем вернуть единственный способ избрания — муниципальные выборы, а в небольших образованиях — народный сход. В любом случае это волеизъявление граждан. Тех самых, на которых мэрам и предстоит работать. Таким подходом мы восстановим доверие людей к системе выборов и самоуправления», — подчеркнул Миронов значимость предложенных изменений в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что так власть сможет сохранить » прямой диалог» с населением.
Предложенные изменения хотят внести в федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Так партия хочет вернуть россиянам право выбирать глав муниципалитетов.
В настоящее время в большинстве городов используется конкурсная модель отбора кандидатов, где депутаты выбирают из списка, предварительно отобранного специальной комиссией. Однако, по словам Миронова, этот метод уже дает «сбои».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.