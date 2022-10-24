Пермяков во вторник ждет солнечное затмение

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Солнечное затмение. Екатеринбург, солнечное затмение
Луна перекроет большую часть Солнца 25 октября Фото:

Солнечное затмение, возможно, удастся наблюдать жителям Пермского края 25 октября. Луна перекроет часть Солнца более чем на два часа, а на пике небесное светило будет закрыто на 77,5%, рассказали в пермском планетарии.

«В Пермском крае затмение начнется в 14.41 по местному времени и продлится чуть более двух часов. Жители Урала увидят это необыкновенное небесное явление с необычного ракурса. Солнце в 15:52 будет закрыто Луной на 77.5 процентов! Мы увидим ярко-золотой серп низко над юго-западным горизонтом с высотой не более 11 градусов», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты предупреждают, что обычные солнцезащитные очки не подойдут для наблюдения, так как они пропускают слишком много света. Лучше защитить глаза с помощью CD или DVD, а также сварочной маски. Планетарий приглашает пермяков посмотреть на затмение с помощью специального телескопа Coronado. Но это будет возможно только при ясной погоде, а сервис «Яндекс. Погода» пока обещает пасмурную погоду и осадки.

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Солнечное затмение, возможно, удастся наблюдать жителям Пермского края 25 октября. Луна перекроет часть Солнца более чем на два часа, а на пике небесное светило будет закрыто на 77,5%, рассказали в пермском планетарии. «В Пермском крае затмение начнется в 14.41 по местному времени и продлится чуть более двух часов. Жители Урала увидят это необыкновенное небесное явление с необычного ракурса. Солнце в 15:52 будет закрыто Луной на 77.5 процентов! Мы увидим ярко-золотой серп низко над юго-западным горизонтом с высотой не более 11 градусов», — сообщается на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». Специалисты предупреждают, что обычные солнцезащитные очки не подойдут для наблюдения, так как они пропускают слишком много света. Лучше защитить глаза с помощью CD или DVD, а также сварочной маски. Планетарий приглашает пермяков посмотреть на затмение с помощью специального телескопа Coronado. Но это будет возможно только при ясной погоде, а сервис «Яндекс. Погода» пока обещает пасмурную погоду и осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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