Чиновник с «челябинской Рублевки» записался добровольцем на фронт

Владимир Изгагин уже получил повестку на отправку в армию (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сотрудник администрации Сосновского района, за близость к столице области прозванного «челябинской Рублевкой», подал заявление о зачислении в армию в рамках частичной мобилизации. Владимир Изгагин закончил службу старшиной роты, а до начала спецоперации состоял в армейском резерве БАРС.

«Я иду освобождать наши исконно русские земли, где живут в основном русскоязычные. Сколько можно жителям Донецка и Луганска терпеть? Сколько мирных жителей они похоронили. Возьмите ту же „Аллею ангелов“ — это же ни в чем не повинные дети», — заявил чиновник изданию «Сосновская нива».

Военно-учетная специальность Изгагина, уходящего на службу с должности специалиста 1 категории по гражданской обороне и антитеррору районной администрации, — командир отделения радиационной и химической разведки МЧС. Службу он закончил в звании старшего сержанта и в должности старшины роты. Затем участвовал в военных сборах БАРС (боевой армейский резерв специальный).

«Проходил переподготовку. Нам всем присылают повестки, я пошел на добровольных началах. Повестка на отправку уже на руках», — пояснил также доброволец.

Указ о частичной мобилизации президент России подписал 21 сентября, после чего первые команды жителей Челябинской области отправились в учебные центры. При этом 21% от призванных составили добровольцы. Отправка мобилизованных возобновилась 23 октября. Ожидается, что оно продолжится на этой неделе — в том числе и из Сосновского района.