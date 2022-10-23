Чиновник с «челябинской Рублевки» записался добровольцем на фронт

Сотрудник администрации Сосновского района, за близость к столице области прозванного «челябинской Рублевкой», подал заявление о зачислении в армию в рамках частичной мобилизации. Владимир Изгагин закончил службу старшиной роты, а до начала спецоперации состоял в армейском резерве БАРС.
«Я иду освобождать наши исконно русские земли, где живут в основном русскоязычные. Сколько можно жителям Донецка и Луганска терпеть? Сколько мирных жителей они похоронили. Возьмите ту же „Аллею ангелов“ — это же ни в чем не повинные дети», — заявил чиновник изданию «Сосновская нива».
Военно-учетная специальность Изгагина, уходящего на службу с должности специалиста 1 категории по гражданской обороне и антитеррору районной администрации, — командир отделения радиационной и химической разведки МЧС. Службу он закончил в звании старшего сержанта и в должности старшины роты. Затем участвовал в военных сборах БАРС (боевой армейский резерв специальный).
«Проходил переподготовку. Нам всем присылают повестки, я пошел на добровольных началах. Повестка на отправку уже на руках», — пояснил также доброволец.
Указ о частичной мобилизации президент России подписал 21 сентября, после чего первые команды жителей Челябинской области отправились в учебные центры. При этом 21% от призванных составили добровольцы. Отправка мобилизованных возобновилась 23 октября. Ожидается, что оно продолжится на этой неделе — в том числе и из Сосновского района.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog