Жители екатеринбургского района остались без отопления

В Академическом районе Екатеринбурга отключат отопление из-за технического сбоя на ТЭЦ «Академическая». Об этом URA.RU рассказали жители района.
«В общедомовой чат пришло сообщение, что будет ухудшение режима отопления. Причина — сбой на ТЭЦ „Академическая“», — поделилась жительница района Екатерина. Подобное сообщение пришло многим жильцам Академического.
Редакция агентства обратилась за комментарием в ТЭЦ «Академическая». На телефонный звонок журналиста никто не ответил.
Ранее URA.RU писало, что часть города Карпинска (Свердловская область) осталась без отопления из-за ремонтных работ на центральном водоводе. Также в городе остановлена подача холодной воды.
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