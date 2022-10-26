26 октября 2022

Жители екатеринбургского района остались без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
Из-за сбоя на ТЭЦ «Академическая»» будет ухудшение режима отопления Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга отключат отопление из-за технического сбоя на ТЭЦ «Академическая». Об этом URA.RU рассказали жители района.

«В общедомовой чат пришло сообщение, что будет ухудшение режима отопления. Причина — сбой на ТЭЦ „Академическая“», — поделилась жительница района Екатерина. Подобное сообщение пришло многим жильцам Академического.

Редакция агентства обратилась за комментарием в ТЭЦ «Академическая». На телефонный звонок журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что часть города Карпинска (Свердловская область) осталась без отопления из-за ремонтных работ на центральном водоводе. Также в городе остановлена подача холодной воды.

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В Академическом районе Екатеринбурга отключат отопление из-за технического сбоя на ТЭЦ «Академическая». Об этом URA.RU рассказали жители района. «В общедомовой чат пришло сообщение, что будет ухудшение режима отопления. Причина — сбой на ТЭЦ „Академическая“», — поделилась жительница района Екатерина. Подобное сообщение пришло многим жильцам Академического. Редакция агентства обратилась за комментарием в ТЭЦ «Академическая». На телефонный звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что часть города Карпинска (Свердловская область) осталась без отопления из-за ремонтных работ на центральном водоводе. Также в городе остановлена подача холодной воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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