В Сургуте мать проводила в зону СВО двух сыновей

Один сын ушел по контракту, второй получил повестку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Сургуте (ХМАО) мать проводила в зону СВО двоих сыновей. Один ушел по контракту, второй получил повестку и отправился в учебный центр для боевого слаживания. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU на отправке мобилизованных, которая проходила возле военкомата.

«Вчера [27 октября]в обед сын повестку получил. Быстро собрали все необходимое и в дорогу. Месяц назад провожали младшего сына. Он добровольцем служит с начала спецоперации. После ранения в отпуск приезжал. Его тоже провожали. Так что опыт есть», — сообщила женщина.

Старший сын служил 10 лет назад. Говорит, что морально уже подготовился к службе. Да и брат многое рассказал. «Думаю, что через неделю подготовки вспомню все, чему 10 лет назад учили. Взял самое необходимое. Обувь, теплые вещи, форму и носки. Рюкзак еще купил», — сообщил мобилизованный.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска выделил по 10 тысяч рублей на расходы для мобилизованных. Деньги выдают наличными в день отправки на пункте отбытия мобилизованных.

О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Из запаса планируют призвать около 300 тысяч граждан. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.