28 октября 2022
27 октября 2022

Власти ХМАО поддержат семью погибшего контрактника

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, ветеран, прощание, похороны, сво
В Югорске простятся с военнослужащим, погибшем в ходе СВО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО окажут помощь семье погибшего в ходе СВО Сергея Костенко. Военный служил по контракту, сообщается в официальной группе округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сергей Костенко погиб 14 октября 2022 года при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Правительство ХМАО окажет семье все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — отмечается в сообщении.

Губернатор округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего. Военнослужащего похоронят в Югорске. В школе, в которой учился Костенко, будет организован уголок памяти.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, помощь жителям Донбасса.

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Власти ХМАО окажут помощь семье погибшего в ходе СВО Сергея Костенко. Военный служил по контракту, сообщается в официальной группе округа в соцсети «ВКонтакте». «Сергей Костенко погиб 14 октября 2022 года при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Правительство ХМАО окажет семье все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — отмечается в сообщении. Губернатор округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего. Военнослужащего похоронят в Югорске. В школе, в которой учился Костенко, будет организован уголок памяти. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, помощь жителям Донбасса.
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