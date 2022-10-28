Власти ХМАО поддержат семью погибшего контрактника

Власти ХМАО окажут помощь семье погибшего в ходе СВО Сергея Костенко. Военный служил по контракту, сообщается в официальной группе округа в соцсети «ВКонтакте».
«Сергей Костенко погиб 14 октября 2022 года при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Правительство ХМАО окажет семье все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — отмечается в сообщении.
Губернатор округа Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего. Военнослужащего похоронят в Югорске. В школе, в которой учился Костенко, будет организован уголок памяти.
Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин начал 24 февраля. Цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, помощь жителям Донбасса.
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