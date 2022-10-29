Свердловские полицейские и волонтеры ищут пропавшего ребенка

Девочка пропала 29 октября
Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв» ищут пропавшую в Среднеуральске (Свердловская область) 14-летнюю Кристину. Об этом сообщают поисковики из отряда «Прорыв».
«Рост 167 сантиметров, среденго телосложения, серые глаза, цвет волос — шатенка. В момент пропажи была одета в черную куртку, на голове была розовая шапка, с собой фисташковый рюкзак», — сообщают поисковики в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
Девочка пропала 29 октября. Если вы видели Кристину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (962) 316-55-42.
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