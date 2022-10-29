29 октября 2022
28 октября 2022

Свердловские полицейские и волонтеры ищут пропавшего ребенка

В Среднеуральске пропала 14-летняя девочка
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала 29 октября Фото:

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв» ищут пропавшую в Среднеуральске (Свердловская область) 14-летнюю Кристину. Об этом сообщают поисковики из отряда «Прорыв».

«Рост 167 сантиметров, среденго телосложения, серые глаза, цвет волос — шатенка. В момент пропажи была одета в черную куртку, на голове была розовая шапка, с собой фисташковый рюкзак», — сообщают поисковики в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка пропала 29 октября. Если вы видели Кристину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (962) 316-55-42.

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Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв» ищут пропавшую в Среднеуральске (Свердловская область) 14-летнюю Кристину. Об этом сообщают поисковики из отряда «Прорыв». «Рост 167 сантиметров, среденго телосложения, серые глаза, цвет волос — шатенка. В момент пропажи была одета в черную куртку, на голове была розовая шапка, с собой фисташковый рюкзак», — сообщают поисковики в сообществе «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Девочка пропала 29 октября. Если вы видели Кристину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (962) 316-55-42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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