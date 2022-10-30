В Екатеринбурге определили судьбу бывшего полигона НКВД

По внешнему краю мемориала есть 49 могильных ям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий, который расположен на месте бывшего полигона НКВД на въезде в Екатеринбург, могут разобрать, чтобы провести там археологические работы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал временно исполняющий обязанности директора музея Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев.

«На мемориальном комплексе жертвам политических репрессий между лучиками [дорожек] есть большие кучи земли — это пересыпка грунтом, дизайнерская мысль, но она оказалась насыпана на реальные могилы. Может быть, потом, когда зайдет речь о переустройстве или реконструкции этого мемориального комплекса, тогда можно будет поставить вопрос, чтобы эти „дизайнерские кучи“ на какое-то время убрать и провести под ними археологические работы», — заявил Пушкарев.

По словам археолога, подобные работы правильно будет начать по морально-этическим соображениям: идентифицировать имена, чтобы восстановить историческую справедливость, и перезахоронить погибших согласно устоявшимся ритуальным обрядам. Однако разговоры о раскопках в районе мемориала — это вопрос будущего, подчеркивает Пушкарев.

Также врио директора музея Екатеринбурга заявил, что во время последних работ, поисковиками и археологами установлено, что по внешнему краю мемориала есть 49 могильных ям. «Скорее всего это когда-то было единое поле захоронения, но потом его прорезали дорогой (Ново-Московским трактом — прим. ред.) и деформировали мемориалом. Но сейчас эти работы надо закрепить, провести камеральный этап и уже со всеми нашими соображениями по сохранению этих мест представить на суд нашего заказчика — областным властям», — рассказал врио директора МИЕ.