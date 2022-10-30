30 октября 2022
29 октября 2022

Осенний призыв в армию в Челябинской области закончится 31 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый отправки челябинских призывников в войска начнут 9 ноября (фото из архива) Фото:

Осенняя призывная кампания в Челябинской области пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Об этом доложил 31 октября губернатору Алексею Текслеру областной военный комиссар Андрей Максуров.

«Первые отправки начинаются с 9 ноября. Задание на призыв составляет около 3 тысяч человек — это немного меньше, чем в осенний призыв 2021 года. Хотелось бы заострить внимание, что ребята, которые будут проходить службу по призыву, никоим образом не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции», — приводит слова военного комиссара пресс-служба губернатора.

Также Максуров сообщил, что по итогам частичной мобилизации Челябинская область полностью выполнила задание Минобороны РФ. Военком особо подчеркнул, что 24% ушедших в армию южноуральцев после объявленного президентом указа были добровольцами. Все последующие пополнения частей, участвующих в СВО, также будут осуществляться исключительно за счет добровольцев либо поступающих на контракт.

Начало осеннего призыва было решено отложить на месяц из-за проведения в стране частичной мобилизации. Как сообщили в Генштабе ВС РФ, солдаты-срочники не будут направлены в зону СВО. Осенний призыв будет меньше, чем весенний. Согласно указу президента страны Владимира Путина, с начала ноября по конец декабря в ВС РФ призовут 120 тысяч россиян. Весной в армию призвали 134,5 тысячи человек, прошлой осенью отправились служить 127,5 тысячи человек.

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Осенняя призывная кампания в Челябинской области пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Об этом доложил 31 октября губернатору Алексею Текслеру областной военный комиссар Андрей Максуров. «Первые отправки начинаются с 9 ноября. Задание на призыв составляет около 3 тысяч человек — это немного меньше, чем в осенний призыв 2021 года. Хотелось бы заострить внимание, что ребята, которые будут проходить службу по призыву, никоим образом не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции», — приводит слова военного комиссара пресс-служба губернатора. Также Максуров сообщил, что по итогам частичной мобилизации Челябинская область полностью выполнила задание Минобороны РФ. Военком особо подчеркнул, что 24% ушедших в армию южноуральцев после объявленного президентом указа были добровольцами. Все последующие пополнения частей, участвующих в СВО, также будут осуществляться исключительно за счет добровольцев либо поступающих на контракт. Начало осеннего призыва было решено отложить на месяц из-за проведения в стране частичной мобилизации. Как сообщили в Генштабе ВС РФ, солдаты-срочники не будут направлены в зону СВО. Осенний призыв будет меньше, чем весенний. Согласно указу президента страны Владимира Путина, с начала ноября по конец декабря в ВС РФ призовут 120 тысяч россиян. Весной в армию призвали 134,5 тысячи человек, прошлой осенью отправились служить 127,5 тысячи человек.
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