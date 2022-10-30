Осенний призыв в армию в Челябинской области закончится 31 декабря

31 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Первый отправки челябинских призывников в войска начнут 9 ноября (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осенняя призывная кампания в Челябинской области пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Об этом доложил 31 октября губернатору Алексею Текслеру областной военный комиссар Андрей Максуров. «Первые отправки начинаются с 9 ноября. Задание на призыв составляет около 3 тысяч человек — это немного меньше, чем в осенний призыв 2021 года. Хотелось бы заострить внимание, что ребята, которые будут проходить службу по призыву, никоим образом не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции», — приводит слова военного комиссара пресс-служба губернатора. Также Максуров сообщил, что по итогам частичной мобилизации Челябинская область полностью выполнила задание Минобороны РФ. Военком особо подчеркнул, что 24% ушедших в армию южноуральцев после объявленного президентом указа были добровольцами. Все последующие пополнения частей, участвующих в СВО, также будут осуществляться исключительно за счет добровольцев либо поступающих на контракт. Начало осеннего призыва было решено отложить на месяц из-за проведения в стране частичной мобилизации. Как сообщили в Генштабе ВС РФ, солдаты-срочники не будут направлены в зону СВО. Осенний призыв будет меньше, чем весенний. Согласно указу президента страны Владимира Путина, с начала ноября по конец декабря в ВС РФ призовут 120 тысяч россиян. Весной в армию призвали 134,5 тысячи человек, прошлой осенью отправились служить 127,5 тысячи человек.

Осенняя призывная кампания в Челябинской области пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Об этом доложил 31 октября губернатору Алексею Текслеру областной военный комиссар Андрей Максуров. «Первые отправки начинаются с 9 ноября. Задание на призыв составляет около 3 тысяч человек — это немного меньше, чем в осенний призыв 2021 года. Хотелось бы заострить внимание, что ребята, которые будут проходить службу по призыву, никоим образом не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции», — приводит слова военного комиссара пресс-служба губернатора. Также Максуров сообщил, что по итогам частичной мобилизации Челябинская область полностью выполнила задание Минобороны РФ. Военком особо подчеркнул, что 24% ушедших в армию южноуральцев после объявленного президентом указа были добровольцами. Все последующие пополнения частей, участвующих в СВО, также будут осуществляться исключительно за счет добровольцев либо поступающих на контракт. Начало осеннего призыва было решено отложить на месяц из-за проведения в стране частичной мобилизации. Как сообщили в Генштабе ВС РФ, солдаты-срочники не будут направлены в зону СВО. Осенний призыв будет меньше, чем весенний. Согласно указу президента страны Владимира Путина, с начала ноября по конец декабря в ВС РФ призовут 120 тысяч россиян. Весной в армию призвали 134,5 тысячи человек, прошлой осенью отправились служить 127,5 тысячи человек.