В Челябинской области подсчитали долю добровольцев среди мобилизованных

31 октября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Почти четверть ушедших с начала мобилизации на фронт челябинцев — сами подали заявления в военкоматы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Четверть жителей Челябинской области, ушедших в армию после начала частичной мобилизации, были добровольцами. Об этом доложил 31 октября губернатору Алексею Текслеру областной военный комиссар Андрей Максуров. «Задачи по отправке мобилизованных выполнены в полном объеме. Хотелось бы отметить, что 24% граждан прибыли в военные комиссариаты добровольно. Комплектование частей Вооруженных сил РФ, принимающих участие в специальной военной операции, продолжается исключительно за счет добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — цитирует Максурова пресс-служба главы региона. Об окончании частичной мобилизации Максуров сообщил 28 октября. Текслер, в свою очередь, напомнил о принятых в регионе решениях о поддержке мобилизованных и их семей. В частности, это компенсация расходов на детские сады, обучение в колледжах, питание в школах; бесплатная газификация; бесплатный проезд в общественном транспорте; поддержка семей по линии волонтеров. Кроме того, семьи мобилизованных и добровольцев получат выплаты по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, а уходящие на фронт — по 50 тысяч рублей из бюджета области. Также Южный Урал поможет солдатам и офицерам, находящимся на боевом слаживании и на фронте. «В первую очередь речь идет об амуниции, теплых вещах. Помогаем и по военному специальному оборудованию: прицелы ночного видения, тепловизоры, БПЛА и прочее», — добавил губернатор. Мобилизация в стране продлилась чуть больше месяца. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, указ о призыве 300 тысяч военнообязанных выполнен в полном объеме.

Четверть жителей Челябинской области, ушедших в армию после начала частичной мобилизации, были добровольцами. Об этом доложил 31 октября губернатору Алексею Текслеру областной военный комиссар Андрей Максуров. «Задачи по отправке мобилизованных выполнены в полном объеме. Хотелось бы отметить, что 24% граждан прибыли в военные комиссариаты добровольно. Комплектование частей Вооруженных сил РФ, принимающих участие в специальной военной операции, продолжается исключительно за счет добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — цитирует Максурова пресс-служба главы региона. Об окончании частичной мобилизации Максуров сообщил 28 октября. Текслер, в свою очередь, напомнил о принятых в регионе решениях о поддержке мобилизованных и их семей. В частности, это компенсация расходов на детские сады, обучение в колледжах, питание в школах; бесплатная газификация; бесплатный проезд в общественном транспорте; поддержка семей по линии волонтеров. Кроме того, семьи мобилизованных и добровольцев получат выплаты по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, а уходящие на фронт — по 50 тысяч рублей из бюджета области. Также Южный Урал поможет солдатам и офицерам, находящимся на боевом слаживании и на фронте. «В первую очередь речь идет об амуниции, теплых вещах. Помогаем и по военному специальному оборудованию: прицелы ночного видения, тепловизоры, БПЛА и прочее», — добавил губернатор. Мобилизация в стране продлилась чуть больше месяца. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, указ о призыве 300 тысяч военнообязанных выполнен в полном объеме.