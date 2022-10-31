Суд в ХМАО наказал экс-инспектора Жилстройнадзора за миллионную взятку

Суд наказал инспектора на 4,2 миллиона и запретил занимать определенные должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мегионский городской суд (ХМАО) признал виновной бывшего старшего инспектора мегионского отдела службы жилищного и строительного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В 2019 году подсудимая получила взятку в 2 миллиона за разрешительные документы для ввода зданий в эксплуатацию. Хотя здания не были достроены», — уточнили в прокуратуре.

Суд назначил штраф в размере 4,2 млн рублей с лишением права занимать должности госслужбы на 7 лет. Кроме того, суд конфисковал автомобиль.

Ранее URA.RU рассказывало, что свидетелем по уголовному делу проходит глава Мегиона Олег Дейнека. Обвинительное заключение по уголовному делу против чиновницы Жилстройнадзора утвердил лично прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.