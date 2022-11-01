Легенда спорта расплакался из-за скульптуры, которую откроют в Екатеринбурге

Скульптуру решили поместить возле «Екатеринбург Арены», где ковались победы советской хоккейной команды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпион мира по хоккею с мячом и бомбардир легендарной хоккейной команды «СКА-Свердловск» Николай Дураков не сдержал эмоций, когда увидел свою скульптуру в мастерской. Композицию установят 4 ноября возле «Екатеринбург Арены». Об этом рассказал директор литейной мастерской Иван Дубровин во время пресс-конференции, посвященной открытию скульптурной композиции «Эпоха».

«Когда скульптура была вылеплена, к нам в мастерскую зашел Николай Александрович Дураков, сел и заплакал. Я понял, что мы попали в самое сердце своим стремлением сделать что-то хорошее», — поведал историю Дубровин.

Идея создать памятник родилась пять лет назад, когда Дубровин вместе с владельцем компании «Сима-ленд» Андреем Симановским придумал проект «Говори великим „Спасибо“ при жизни», в рамках которого создаются композиции, посвященные великим уральским спортсменами. Однако Дубровин признался, что в течение последних двух лет решался вопрос, где стоит поместить скульптуру.

«Очень долго у нас не получалось найти место, но мы понимали, что место может быть одно — это Центральный стадион, чтобы любой проходящий мимо видел, что здесь ковались победы и славилась наша страна», — пояснил Дубровин. В форсировании вопроса относительно месторасположения скульптуры помогли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов, которые оперативно разрешили бюрократические проблемы.

Задумку скульптуры пояснил архитектор Владимир Вениаминов, который рассказал, что при создании учитывал конкретного человека в определенной эпохе. По этой причине деятель искусств использовал символы советской эпохи, коллективизма, гуманизма и уверенности в себе. В связи с этим, Дуракова, который находится в прыжке, поместили на герб Советского союза.

Скульптура носит название «Эпоха», что символизирует время победителей во всех смыслах: и в культурных, и в исторических, и в спортивных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальное открытие пройдет 4 ноября в 12.00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имена свердловских спортсменов из «СКА-Свердловск» нанесены на памятник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иван Дубровин стал одним из авторов скульптуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU