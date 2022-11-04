В Свердловской области обнаружили десятки мертвых косуль

Все зараженные животные были утилизированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Охотники в Богдановиче за последние два месяца обнаружили 32 трупа косуль. Все животные погибли от бактериальной инфекции — клостридиоза. Об этом сообщает администрация городского округа Богданович в соцсети «ВКонтакте».

«В городском округе на территории обхода №2 охотхозяйства „Богдановичское“ и участка общедоступных охотничьих угодий вблизи убранных сельскохозяйственных участков (полей) с сентября месяца охотники обнаруживают больных и погибших косуль. На 1 ноября их количество составляет 32», — рассказали в администрации.

Специалисты Богдановичской ветстанции заявили, что косули погибли от бактериальной инфекции — клостридиоза, которая в совокупности с резкими перепадами температур и малым количеством воды приводит к смерти животных. При этом эксперты не нашли подобных признаков у других домашних животных, находящихся вблизи с погибшими косулями.

«Трупы всех животных были утилизованы в соответствии с требованиями ветеринарных правил. За всей ситуацией пристально наблюдают специалисты территориального управления Россельхознадзора, госветслужбы, местного Госхотнадзора», — заявили представители городского округа.

Ранее в Курганской области сотрудники регионального правительства обнаружили косуль со смертельной болезнью. Больные животные ведут себя неадекватно: у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. При этом эксперты не смогли определить, что стало причиной массовой гибели животных.