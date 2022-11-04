Предпринимательница завезла в Челябинскую область 15 тысяч незаконных мигрантов

Женщина небескорыстно помогала мигрантам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предпринимательница из Челябинска организовала фиктивную регистрацию и помогла обустроиться в регионе 15 тысячам нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, отметив, что женщина действовала в составе организованной преступной группы и в отношении нее вынесено судебное решение.

«В ходе расследования выяснилось, что 45-летняя женщина стала участником ОПГ. С 2017 по 2021 годы вместе с подельниками она обеспечила незаконное пребывание в Челябинской области как минимум 15 тысячам иностранцев. Члены группировки за деньги помогали незаконным мигрантам с регистрацией и оформлением фиктивных трудовых договоров. Эти документы позволяли иностранцам получать разрешения на работу, временное проживание с последующим получением вида на жительство в РФ», — рассказал инсайдер.

По его словам, криминальные услуги челябинка оказывала мигрантам в ООО «Академия Бизнеса». Помимо прочего, она принимала у мигрантов комплексный экзамен по русскому языку, не имея на это права.

«За организацию незаконной миграции (ч.2 ст. 210 УК РФ и п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ) советский райсуд Челябинска приговорил 45-летнюю предпринимательницу к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Она полностью признала свою вину, в ее пользу сработало и то, что ранее она не была судима и помогала следствию, — подчеркнул источник.

В пресс-службе Советского районного суда Челябинска на запрос URA.RU сообщили, что судья, который рассматривал дело, находится в отпуске. И попросили обратиться за подробностями в ближайший понедельник.