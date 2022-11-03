В Софеде заявили о «взрывоопасной» политике НАТО

04 ноября 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о противоречивых заявлениях НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО НАТО считает себя вправе делать заявления от имени своих членов, даже когда их позиции противоположны. Это может привести к взрывоопасным последствиям для альянса, заявил зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев. «НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально, но альянсу нужно выбрать. Ведь иначе — остро пахнет серой. И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри», — рассказал Косачев в своем telegram-канале. Косачев напомнил слова генсека НАТО, призывавшего как можно скорее принять страны в альянс. В то же время «Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления», подчеркнул сенатор. Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об исполнении Финляндией и Швецией требований Турции по вступлению в альянс. По мнению источников Bloomberg, Турция будет препятствовать вступлению Швеции в альянс.

НАТО считает себя вправе делать заявления от имени своих членов, даже когда их позиции противоположны. Это может привести к взрывоопасным последствиям для альянса, заявил зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев. «НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально, но альянсу нужно выбрать. Ведь иначе — остро пахнет серой. И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри», — рассказал Косачев в своем telegram-канале. Косачев напомнил слова генсека НАТО, призывавшего как можно скорее принять страны в альянс. В то же время «Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления», подчеркнул сенатор. Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об исполнении Финляндией и Швецией требований Турции по вступлению в альянс. По мнению источников Bloomberg, Турция будет препятствовать вступлению Швеции в альянс.