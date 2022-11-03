03 ноября 2022

Аэропорт Челябинска предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, снег, взлетная полоса, самолет
На взлетно-посадочной полосе работает снегоуборочная техника Фото:

Обильный снегопад может повлиять на расписание вылета и прилета рейсов в аэропорту Челябинска. Об этом предупредили в пресс-службе аэровокзала.

«В связи с обильным снегопадом все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности. На взлетно-посадочной полосе и стоянках воздушных судов работает снегоуборочная техника. Возможны задержки рейсов», — сообщили в аэропорту.

Пассажиров просят перед выездом из дома уточнять время вылета и прилета рейса на онлайн-табло. Снегопад в Челябинске идет с утра 4 ноября. По прогнозам, снег в ближайшие сутки не прекратится.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Обильный снегопад может повлиять на расписание вылета и прилета рейсов в аэропорту Челябинска. Об этом предупредили в пресс-службе аэровокзала. «В связи с обильным снегопадом все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности. На взлетно-посадочной полосе и стоянках воздушных судов работает снегоуборочная техника. Возможны задержки рейсов», — сообщили в аэропорту. Пассажиров просят перед выездом из дома уточнять время вылета и прилета рейса на онлайн-табло. Снегопад в Челябинске идет с утра 4 ноября. По прогнозам, снег в ближайшие сутки не прекратится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...