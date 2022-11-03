Аэропорт Челябинска предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

04 ноября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

На взлетно-посадочной полосе работает снегоуборочная техника Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Обильный снегопад может повлиять на расписание вылета и прилета рейсов в аэропорту Челябинска. Об этом предупредили в пресс-службе аэровокзала. «В связи с обильным снегопадом все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности. На взлетно-посадочной полосе и стоянках воздушных судов работает снегоуборочная техника. Возможны задержки рейсов», — сообщили в аэропорту. Пассажиров просят перед выездом из дома уточнять время вылета и прилета рейса на онлайн-табло. Снегопад в Челябинске идет с утра 4 ноября. По прогнозам, снег в ближайшие сутки не прекратится.

Обильный снегопад может повлиять на расписание вылета и прилета рейсов в аэропорту Челябинска. Об этом предупредили в пресс-службе аэровокзала. «В связи с обильным снегопадом все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности. На взлетно-посадочной полосе и стоянках воздушных судов работает снегоуборочная техника. Возможны задержки рейсов», — сообщили в аэропорту. Пассажиров просят перед выездом из дома уточнять время вылета и прилета рейса на онлайн-табло. Снегопад в Челябинске идет с утра 4 ноября. По прогнозам, снег в ближайшие сутки не прекратится.