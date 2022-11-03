Аэропорт Челябинска предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

На взлетно-посадочной полосе работает снегоуборочная техника
Обильный снегопад может повлиять на расписание вылета и прилета рейсов в аэропорту Челябинска. Об этом предупредили в пресс-службе аэровокзала.
«В связи с обильным снегопадом все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности. На взлетно-посадочной полосе и стоянках воздушных судов работает снегоуборочная техника. Возможны задержки рейсов», — сообщили в аэропорту.
Пассажиров просят перед выездом из дома уточнять время вылета и прилета рейса на онлайн-табло. Снегопад в Челябинске идет с утра 4 ноября. По прогнозам, снег в ближайшие сутки не прекратится.
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