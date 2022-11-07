07 ноября 2022

В Перми демонтируют звезду изобретателя Попова из-за ошибки

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Открытие новых звезд на Аллее Доблести и Славы. Пермь, аллея доблести и славы
На месте звезды установят плиту с верными датами Фото:

В Перми демонтируют звезду Александра Попова с неверными годами жизни изобретателя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми пояснили, что в ближайшее время эта звезда будет демонтирована», — рассказали в администрации. Позже будет установлена плита с верными данными.

Звезду с неправильной датой смерти изобретателя ранее обнаружил один из жителей города. Находкой он поделился в соцсетях, отметив, что на плите написан 1895 год смерти, хотя изобретатель умер в 1906 году.

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В Перми демонтируют звезду Александра Попова с неверными годами жизни изобретателя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми пояснили, что в ближайшее время эта звезда будет демонтирована», — рассказали в администрации. Позже будет установлена плита с верными данными. Звезду с неправильной датой смерти изобретателя ранее обнаружил один из жителей города. Находкой он поделился в соцсетях, отметив, что на плите написан 1895 год смерти, хотя изобретатель умер в 1906 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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