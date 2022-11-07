В Перми демонтируют звезду изобретателя Попова из-за ошибки

На месте звезды установят плиту с верными датами
В Перми демонтируют звезду Александра Попова с неверными годами жизни изобретателя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми пояснили, что в ближайшее время эта звезда будет демонтирована», — рассказали в администрации. Позже будет установлена плита с верными данными.
Звезду с неправильной датой смерти изобретателя ранее обнаружил один из жителей города. Находкой он поделился в соцсетях, отметив, что на плите написан 1895 год смерти, хотя изобретатель умер в 1906 году.
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