10 ноября 2022

Власти ХМАО компенсируют семьям мобилизованных коммунальные расходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний размер новой господдержки составит 3500 рублей Фото:
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Мобилизация в России

Семьям мобилизованных из ХМАО власти округа решили компенсировать коммунальные расходы. О новой мере поддержке URA.RU стало известно из сообщения на официальном сайте правительства Югры.

«Эта мера государственной поддержки будет начисляться в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Выплату получат более 6 000 семей», — приводят в сообщении слова исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Ирины Молдановой.

Для получения компенсации семьям военнослужащих нужно написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту проживания. Средний размер господдержки на оплату коммунальных платежей составит 3500 рублей. На выполнение этого обязательства в региональном бюджете зарезервировали более 21 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты «Единой России» в Нижневартовске (ХМАО) оказывают адресную помощь семьям мобилизованных земляков. Социальную поддержку оказывают по запросу самих граждан. Вопросы касаются различных сфер жизни: медицина, образование и трудовые отношения.

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Семьям мобилизованных из ХМАО власти округа решили компенсировать коммунальные расходы. О новой мере поддержке URA.RU стало известно из сообщения на официальном сайте правительства Югры. «Эта мера государственной поддержки будет начисляться в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Выплату получат более 6 000 семей», — приводят в сообщении слова исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Ирины Молдановой. Для получения компенсации семьям военнослужащих нужно написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту проживания. Средний размер господдержки на оплату коммунальных платежей составит 3500 рублей. На выполнение этого обязательства в региональном бюджете зарезервировали более 21 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты «Единой России» в Нижневартовске (ХМАО) оказывают адресную помощь семьям мобилизованных земляков. Социальную поддержку оказывают по запросу самих граждан. Вопросы касаются различных сфер жизни: медицина, образование и трудовые отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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