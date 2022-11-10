Власти ХМАО компенсируют семьям мобилизованных коммунальные расходы

11 ноября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Средний размер новой господдержки составит 3500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьям мобилизованных из ХМАО власти округа решили компенсировать коммунальные расходы. О новой мере поддержке URA.RU стало известно из сообщения на официальном сайте правительства Югры. «Эта мера государственной поддержки будет начисляться в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Выплату получат более 6 000 семей», — приводят в сообщении слова исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Ирины Молдановой.



Для получения компенсации семьям военнослужащих нужно написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту проживания. Средний размер господдержки на оплату коммунальных платежей составит 3500 рублей. На выполнение этого обязательства в региональном бюджете зарезервировали более 21 миллиона рублей.



Ранее URA.RU сообщало, что депутаты «Единой России» в Нижневартовске (ХМАО) оказывают адресную помощь семьям мобилизованных земляков. Социальную поддержку оказывают по запросу самих граждан. Вопросы касаются различных сфер жизни: медицина, образование и трудовые отношения.

Семьям мобилизованных из ХМАО власти округа решили компенсировать коммунальные расходы. О новой мере поддержке URA.RU стало известно из сообщения на официальном сайте правительства Югры. «Эта мера государственной поддержки будет начисляться в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Выплату получат более 6 000 семей», — приводят в сообщении слова исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Ирины Молдановой. Для получения компенсации семьям военнослужащих нужно написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту проживания. Средний размер господдержки на оплату коммунальных платежей составит 3500 рублей. На выполнение этого обязательства в региональном бюджете зарезервировали более 21 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты «Единой России» в Нижневартовске (ХМАО) оказывают адресную помощь семьям мобилизованных земляков. Социальную поддержку оказывают по запросу самих граждан. Вопросы касаются различных сфер жизни: медицина, образование и трудовые отношения.