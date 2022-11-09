Депутаты в ХМАО решили поддержать семьи мобилизованных

10 ноября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Помощь семьям мобилизованных оказывается по запросу граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты «Единой России» в Нижневартовске (ХМАО) оказывают адресную помощь семьям мобилизованных земляков. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации муниципалитета. «Нижневартовские депутаты, члены фракции „Единая Россия“ продолжают оказывать адресную помощь семьям мобилизованных ребят. Социальную поддержку оказывают по запросу самих граждан. Вопросы касаются различных сфер жизни: медицина, образование, решение трудовых отношений и многое другое», — говорится в публикации. Сообщается, что одна из семей получила продуктовый набор, в другой — помогли с устройством ребенка в детский сад. Также была оказано содействие матери мобилизованного в получении медицинской помощи. Кроме того, помогли жене мобилизованного с трудоустройством, а его детям предоставлено бесплатное двухразовое питание в школе. Отмечается, что работа депутатов в данном направлении продолжается. Часть вопросов находится на стадии исполнения. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники из Нового Уренгоя (ЯНАО) станут кураторами семей мобилизованных. Глава города Андрей Воронов принял решение выделить индивидуального куратора каждой семье из числа городских депутатов и сотрудников администрации, включая моих заместителей и руководителей департаментов.

Депутаты «Единой России» в Нижневартовске (ХМАО) оказывают адресную помощь семьям мобилизованных земляков. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации муниципалитета. «Нижневартовские депутаты, члены фракции „Единая Россия“ продолжают оказывать адресную помощь семьям мобилизованных ребят. Социальную поддержку оказывают по запросу самих граждан. Вопросы касаются различных сфер жизни: медицина, образование, решение трудовых отношений и многое другое», — говорится в публикации. Сообщается, что одна из семей получила продуктовый набор, в другой — помогли с устройством ребенка в детский сад. Также была оказано содействие матери мобилизованного в получении медицинской помощи. Кроме того, помогли жене мобилизованного с трудоустройством, а его детям предоставлено бесплатное двухразовое питание в школе. Отмечается, что работа депутатов в данном направлении продолжается. Часть вопросов находится на стадии исполнения. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники из Нового Уренгоя (ЯНАО) станут кураторами семей мобилизованных. Глава города Андрей Воронов принял решение выделить индивидуального куратора каждой семье из числа городских депутатов и сотрудников администрации, включая моих заместителей и руководителей департаментов.