10 ноября 2022

Челябинский губернатор встретился с главным федеральным инспектором. Фото

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер выразил надежду на совместное выполнение первоочередных задач, поставленных президентом страны Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 ноября встретился с главным федеральным инспектором (ГФИ) региона Дмитрием Чернятьевым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны обсудили ряд задач, выполнение которых стоит на первом плане.

«Рад приветствовать вас в Челябинской области, вы — человек известный для региона, сильный, компетентный руководитель, много лет посвятили работе в Челябинской области. Поздравляю вас с назначением», — передает слова главы региона пресс-служба областной администрации.

Текслер отметил, что регион активно взаимодействует с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, а сам президент всегда помогает региону, и, по словам губернатора, сегодня необходимо четко выполнять указы президента страны, особенно в части вопросов мобилизации и обеспечения военнослужащих всем необходимым.

Чернятьев в свою очередь пообещал главе региона использовать весь свой опыт на благо региона. По его словам, правительство области всегда может на него рассчитывать.

Чернятьев был назначен на пост главного федерального инспектора области в начале месяца. К исполнению своих обязанностей он приступил 7 ноября. До назначения он занимал пост руководителя управления СКР по Башкортостану.

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Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 ноября встретился с главным федеральным инспектором (ГФИ) региона Дмитрием Чернятьевым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны обсудили ряд задач, выполнение которых стоит на первом плане. «Рад приветствовать вас в Челябинской области, вы — человек известный для региона, сильный, компетентный руководитель, много лет посвятили работе в Челябинской области. Поздравляю вас с назначением», — передает слова главы региона пресс-служба областной администрации. Текслер отметил, что регион активно взаимодействует с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, а сам президент всегда помогает региону, и, по словам губернатора, сегодня необходимо четко выполнять указы президента страны, особенно в части вопросов мобилизации и обеспечения военнослужащих всем необходимым. Чернятьев в свою очередь пообещал главе региона использовать весь свой опыт на благо региона. По его словам, правительство области всегда может на него рассчитывать. Чернятьев был назначен на пост главного федерального инспектора области в начале месяца. К исполнению своих обязанностей он приступил 7 ноября. До назначения он занимал пост руководителя управления СКР по Башкортостану.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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