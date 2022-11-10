Фигуранту дела о пермской поликлинике вынесли приговор

Дмитрия Левинского признали виновным в злоупотреблении полномочиями Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывшего главу «Управления капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ по делу о детской поликлинике. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил экс — руководителя к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% в доход государства», — говорится на сайте прокуратуры. Левинского признали виновным по ст. ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями). Также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года и шесть месяцев.

Как считает следствие, с 2017 года экс-глава подписывал акты приемки работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми, хотя работы не выполнялись в полном объеме. На основании подписанных документов подрядчику перечислялись средства из бюджета. В результате бюджету был причинен ущерб в 29 млн рублей.

Ранее суд уже выносил приговор бывшему руководителю корпорации по этому делу. Тогда ему назначили 400 часов обязательных работ и осудили Левинского по более мягкой статье ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Однако прокуратура оспорила решение судебной инстанции. Также Левинского обвиняли в злоупотреблении должностных полномочий и по другим эпизодам.