10 ноября 2022

Фигуранту дела о пермской поликлинике вынесли приговор

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Суд по избранию меры пресечения бывшему начальнику управления капстроительства Дмитрию Левинскому в Свердловском районном суде. Пермь, левинский дмитрий
Дмитрия Левинского признали виновным в злоупотреблении полномочиями Фото:

Бывшего главу «Управления капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ по делу о детской поликлинике. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил экс — руководителя к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% в доход государства», — говорится на сайте прокуратуры. Левинского признали виновным по ст. ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями). Также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года и шесть месяцев.

Как считает следствие, с 2017 года экс-глава подписывал акты приемки работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми, хотя работы не выполнялись в полном объеме. На основании подписанных документов подрядчику перечислялись средства из бюджета. В результате бюджету был причинен ущерб в 29 млн рублей.

Ранее суд уже выносил приговор бывшему руководителю корпорации по этому делу. Тогда ему назначили 400 часов обязательных работ и осудили Левинского по более мягкой статье ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Однако прокуратура оспорила решение судебной инстанции. Также Левинского обвиняли в злоупотреблении должностных полномочий и по другим эпизодам.

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Бывшего главу «Управления капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ по делу о детской поликлинике. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил экс — руководителя к 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% в доход государства», — говорится на сайте прокуратуры. Левинского признали виновным по ст. ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями). Также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года и шесть месяцев. Как считает следствие, с 2017 года экс-глава подписывал акты приемки работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми, хотя работы не выполнялись в полном объеме. На основании подписанных документов подрядчику перечислялись средства из бюджета. В результате бюджету был причинен ущерб в 29 млн рублей. Ранее суд уже выносил приговор бывшему руководителю корпорации по этому делу. Тогда ему назначили 400 часов обязательных работ и осудили Левинского по более мягкой статье ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Однако прокуратура оспорила решение судебной инстанции. Также Левинского обвиняли в злоупотреблении должностных полномочий и по другим эпизодам.
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