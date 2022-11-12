12 ноября 2022
11 ноября 2022

Клава Кока раскрыла имена двух популярных артистов, с которыми выпустит следующий трек. Видео

Клава Кока выпустит совместную песню с Эльдаром Джараховым и Sqwoz Bab
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , клава кока
Клава Кока выпустить песню с Джараховым и Sqwoz Bab Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла, что выпустит следующую песню через пять дней, то есть 18 ноября. Артистка в своих соцсетях опубликовала видео, в котором сообщила, что трек записан вместе с популярными блогером Эльдаром Джараховым и музыкантом Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов).

«А если я скажу вам, что новый трек — это фит?! И нас будет трое!» — сказала певица, добавив видео, на котором три музыканта танцуют вместе.

Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф».

Эльдар Джарахов — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Летом 2021 года его песня «Я в моменте», записанная с рэпером Markul (Марк Маркул), стал одним из хитов года. Джарахов неоднократно приезжал в Екатеринбург и выступал с концертами.

Ранее URA.RU писало, что Клава Кока и Джарахов вместе снялись в новогоднем мини-сериале. Авторы сериала пофантазировали на тему классики и актуальных трендов.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла, что выпустит следующую песню через пять дней, то есть 18 ноября. Артистка в своих соцсетях опубликовала видео, в котором сообщила, что трек записан вместе с популярными блогером Эльдаром Джараховым и музыкантом Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов). «А если я скажу вам, что новый трек — это фит?! И нас будет трое!» — сказала певица, добавив видео, на котором три музыканта танцуют вместе. Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф». Эльдар Джарахов — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Летом 2021 года его песня «Я в моменте», записанная с рэпером Markul (Марк Маркул), стал одним из хитов года. Джарахов неоднократно приезжал в Екатеринбург и выступал с концертами. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока и Джарахов вместе снялись в новогоднем мини-сериале. Авторы сериала пофантазировали на тему классики и актуальных трендов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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