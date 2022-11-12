Клава Кока раскрыла имена двух популярных артистов, с которыми выпустит следующий трек. Видео

Клава Кока выпустит совместную песню с Эльдаром Джараховым и Sqwoz Bab

13 ноября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Клава Кока выпустить песню с Джараховым и Sqwoz Bab Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла, что выпустит следующую песню через пять дней, то есть 18 ноября. Артистка в своих соцсетях опубликовала видео, в котором сообщила, что трек записан вместе с популярными блогером Эльдаром Джараховым и музыкантом Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов). «А если я скажу вам, что новый трек — это фит?! И нас будет трое!» — сказала певица, добавив видео, на котором три музыканта танцуют вместе. Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф». Эльдар Джарахов — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Летом 2021 года его песня «Я в моменте», записанная с рэпером Markul (Марк Маркул), стал одним из хитов года. Джарахов неоднократно приезжал в Екатеринбург и выступал с концертами. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока и Джарахов вместе снялись в новогоднем мини-сериале. Авторы сериала пофантазировали на тему классики и актуальных трендов.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла, что выпустит следующую песню через пять дней, то есть 18 ноября. Артистка в своих соцсетях опубликовала видео, в котором сообщила, что трек записан вместе с популярными блогером Эльдаром Джараховым и музыкантом Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов). «А если я скажу вам, что новый трек — это фит?! И нас будет трое!» — сказала певица, добавив видео, на котором три музыканта танцуют вместе. Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф». Эльдар Джарахов — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Летом 2021 года его песня «Я в моменте», записанная с рэпером Markul (Марк Маркул), стал одним из хитов года. Джарахов неоднократно приезжал в Екатеринбург и выступал с концертами. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока и Джарахов вместе снялись в новогоднем мини-сериале. Авторы сериала пофантазировали на тему классики и актуальных трендов.