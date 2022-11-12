Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла, что выпустит следующую песню через пять дней, то есть 18 ноября. Артистка в своих соцсетях опубликовала видео, в котором сообщила, что трек записан вместе с популярными блогером Эльдаром Джараховым и музыкантом Sqwoz Bab (настоящее имя — Марат Мингазов).
«А если я скажу вам, что новый трек — это фит?! И нас будет трое!» — сказала певица, добавив видео, на котором три музыканта танцуют вместе.
Sqwoz Bab — российский рэп-исполнитель. Родился в Йошкар-Оле в обычной рабочей семье. Широкую популярность получил в 2020 году, выпустив песню «Ауф».
Эльдар Джарахов — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Участник и один из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Летом 2021 года его песня «Я в моменте», записанная с рэпером Markul (Марк Маркул), стал одним из хитов года. Джарахов неоднократно приезжал в Екатеринбург и выступал с концертами.
Ранее URA.RU писало, что Клава Кока и Джарахов вместе снялись в новогоднем мини-сериале. Авторы сериала пофантазировали на тему классики и актуальных трендов.
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