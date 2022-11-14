14 ноября 2022

В Свердловской области стартует суд над членом банды, грабившей пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник должен будет выплатить компенсацию за украденные деньги Фото:

В Екатеринбурге начнется суд над членом банды мошенников, который забрал у пенсионеров из Среднеуральска 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что молодой человек приходил к пенсионерам домой и забирал у них деньги. Предположительно, остальные члены группировки влияли на жертв, вынуждая их открывать двери и общаться с незнакомцем.

Сам курьер получал 10% от суммы, которую отдавали ему пенсионеры. Ему удалось забрать 500 тысяч рублей. Мошенник признал вину, однако он должен будет выплатить компенсацию за отобранные деньги.

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В Екатеринбурге начнется суд над членом банды мошенников, который забрал у пенсионеров из Среднеуральска 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что молодой человек приходил к пенсионерам домой и забирал у них деньги. Предположительно, остальные члены группировки влияли на жертв, вынуждая их открывать двери и общаться с незнакомцем. Сам курьер получал 10% от суммы, которую отдавали ему пенсионеры. Ему удалось забрать 500 тысяч рублей. Мошенник признал вину, однако он должен будет выплатить компенсацию за отобранные деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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