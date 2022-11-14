В Свердловской области стартует суд над членом банды, грабившей пенсионеров

Мошенник должен будет выплатить компенсацию за украденные деньги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Екатеринбурге начнется суд над членом банды мошенников, который забрал у пенсионеров из Среднеуральска 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что молодой человек приходил к пенсионерам домой и забирал у них деньги. Предположительно, остальные члены группировки влияли на жертв, вынуждая их открывать двери и общаться с незнакомцем.

Сам курьер получал 10% от суммы, которую отдавали ему пенсионеры. Ему удалось забрать 500 тысяч рублей. Мошенник признал вину, однако он должен будет выплатить компенсацию за отобранные деньги.