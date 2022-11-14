14 ноября 2022

Сотрудники ДПС помогли челябинцу, который остался на дороге без бензина

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Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск, транспорт, город, инспектор дпс, регулировщик движения
Сотрудники ДПС заправили остановившуюся машину Фото:

Сотрудники ДПС в Копейске Челябинской области заправили остановившуюся от нехватки топлива машину. Об этом в социальных сетях рассказал водитель автомобиля.

Как пишет мужчина, он не успел доехать до заправочной станции и встал на обочине включив аварийку. Экипаж ДПС, проезжавший мимо, уточнил, по какой причине автомобиль находится на аварийной сигнализации. Водитель объяснил им, почему пришлось остановиться.

«Проверили документы и уехали, ничего не сказали. Через 15 минут вернулись, привезли пять литров. Хотел заплатить за бензин, а сотрудник отказался. Сказали, другим потом поможешь, сели в машину и уехали» — делится водитель в паблике «Копейск в теме» во «ВКонтакте».

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Сотрудники ДПС в Копейске Челябинской области заправили остановившуюся от нехватки топлива машину. Об этом в социальных сетях рассказал водитель автомобиля. Как пишет мужчина, он не успел доехать до заправочной станции и встал на обочине включив аварийку. Экипаж ДПС, проезжавший мимо, уточнил, по какой причине автомобиль находится на аварийной сигнализации. Водитель объяснил им, почему пришлось остановиться. «Проверили документы и уехали, ничего не сказали. Через 15 минут вернулись, привезли пять литров. Хотел заплатить за бензин, а сотрудник отказался. Сказали, другим потом поможешь, сели в машину и уехали» — делится водитель в паблике «Копейск в теме» во «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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