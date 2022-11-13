Для участия в соревнованиях использовали серийную машину «Урал NEXT» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грузовой автомобиль «Урал 43206» из Миасса (Челябинская область) 13 ноября занял третье место на соревнованиях по тракт-триалу в Подмосковье. Как URA.RU сообщила пресс-служба автозавода, прорабатывается вопрос о проведении в 2023 году соревнований в Миассе.

«Без долгой подготовки и раскачки, на энтузиазме и при поддержке завода: съездили, выступили. Заняли достойное третье место. Прорабатываем вопрос проведения соревнований в 2023 году на полигоне в Миассе», — рассказала пресс-служба предприятия в паблике во «ВКонтакте».

В соревнованиях в «Парке приключений Павлова» Твери принимало участие шесть грузовиков. Из них две машины — с маркой «Урал». К участию в соревнованиях миасский автозавод вернулся спустя 10 лет. Соперники миасской команды «URAL’s legend» управляли автомобилями ЗИЛ, ГАЗ и КАМАЗ.

Грузовик для соревнования подготовили отдельно. На машину установили каркас безопасности, фальшборта, перенесли со штатных мест на грузовую платформу аккумуляторный ящик и топливный бак. Также установили дополнительный топливный бак на 60 литров и смонтировали пятиточечные ремни безопасности. Цвета для оформления выбрали в стиле геометрического хаки: серый и графит — варианты корпоративной раскраски, а неоновый желтый отсылают к историческому ярко-желтому цвету кузовов триальных «Уралов».

Прибывший на «Урале» из Москвы участник соревнований приобрел машину для работы, но после смены рода деятельности оставил автомобиль для себя: снимает с ним видео. Кроме официальной команды автозавода, он и обеспечил участие второго «Урала» в соревнованиях. Первое место досталось команде на автомобиле ЗИЛ, вторым стала команда «Петрович» (автомобиль ГАЗ). Официальная команда от завода «КАМАЗ» пришла четвертой.

Миасская команда вошла в тройку лидеров на соревнованиях в Твери Фото: пресс-служба автозавода «Урал»