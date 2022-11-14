Пермский маньяк-убийца скрывает дату своего освобождения из тюрьмы

15 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Он насиловал и убивал женщин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Серийный насильник и убийца женщин, совершавший свои преступления в начале 2000-х, скрывает дату своего возможного освобождения по УДО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «Осужденный в своем письменном заявлении категорически возражает о предоставлении своих персональных данных, о состоянии его здоровья, формальных сроках УДО и замены условий содержания, а также материалов по вопросам их рассмотрения», — пояснили в ведомстве. Первое изнасилование и убийство пермяк совершил в марте 2001 года, его жертвой стала 19-летняя студентка. В августе и ноябре следующего года он также убил двух девушек, которых перед этим изнасиловал. Одной из девушек удалось выжить, мужчина напал на нее весной 2003 года. Позже, находясь уже в колонии, пермяк признался еще в четырех убийствах. В 2022 году преступник может выйти по УДО, но, когда это случится и произойдет ли он говорить отказался.

Серийный насильник и убийца женщин, совершавший свои преступления в начале 2000-х, скрывает дату своего возможного освобождения по УДО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «Осужденный в своем письменном заявлении категорически возражает о предоставлении своих персональных данных, о состоянии его здоровья, формальных сроках УДО и замены условий содержания, а также материалов по вопросам их рассмотрения», — пояснили в ведомстве. Первое изнасилование и убийство пермяк совершил в марте 2001 года, его жертвой стала 19-летняя студентка. В августе и ноябре следующего года он также убил двух девушек, которых перед этим изнасиловал. Одной из девушек удалось выжить, мужчина напал на нее весной 2003 года. Позже, находясь уже в колонии, пермяк признался еще в четырех убийствах. В 2022 году преступник может выйти по УДО, но, когда это случится и произойдет ли он говорить отказался.