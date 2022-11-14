14 ноября 2022

Пермский маньяк-убийца скрывает дату своего освобождения из тюрьмы

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Клипарт. Сургут, осужденный, зона, тюрьма, арестант, зэк, рука с кружкой чая
Он насиловал и убивал женщин Фото:

Серийный насильник и убийца женщин, совершавший свои преступления в начале 2000-х, скрывает дату своего возможного освобождения по УДО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«Осужденный в своем письменном заявлении категорически возражает о предоставлении своих персональных данных, о состоянии его здоровья, формальных сроках УДО и замены условий содержания, а также материалов по вопросам их рассмотрения», — пояснили в ведомстве.

Первое изнасилование и убийство пермяк совершил в марте 2001 года, его жертвой стала 19-летняя студентка. В августе и ноябре следующего года он также убил двух девушек, которых перед этим изнасиловал. Одной из девушек удалось выжить, мужчина напал на нее весной 2003 года. Позже, находясь уже в колонии, пермяк признался еще в четырех убийствах. В 2022 году преступник может выйти по УДО, но, когда это случится и произойдет ли он говорить отказался.

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Серийный насильник и убийца женщин, совершавший свои преступления в начале 2000-х, скрывает дату своего возможного освобождения по УДО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «Осужденный в своем письменном заявлении категорически возражает о предоставлении своих персональных данных, о состоянии его здоровья, формальных сроках УДО и замены условий содержания, а также материалов по вопросам их рассмотрения», — пояснили в ведомстве. Первое изнасилование и убийство пермяк совершил в марте 2001 года, его жертвой стала 19-летняя студентка. В августе и ноябре следующего года он также убил двух девушек, которых перед этим изнасиловал. Одной из девушек удалось выжить, мужчина напал на нее весной 2003 года. Позже, находясь уже в колонии, пермяк признался еще в четырех убийствах. В 2022 году преступник может выйти по УДО, но, когда это случится и произойдет ли он говорить отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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