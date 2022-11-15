Куйвашев назначил нового свердловского министра

Министром промышленности и науки Свердловской области в новом составе правительства назначен Сергей Пересторонин, возглавляющий ведомство с 2016 года. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. Источники агентства ранее анонсировали утверждение Пересторонина.
«Губернатор Куйвашев принял решение о назначении Сергея Пересторонина на пост министра промышленности и науки Свердловской области — с 16 ноября. Соответствующий указ подписан главой региона 15 ноября», — сообщили в департаменте.
Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 19 сентября. Это обязательная процедура после губернаторских выборов, на которых победил Евгений Куйвашев. Большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. В начале ноября источники URA.RU сообщили, что кандидатура Пересторонина направлена в Минпромторг РФ для согласования.
60-летний Пересторонин возглавляет министерство промышленности с 2016 года. В 2000-х годах он руководил управлением ФСИН по УрФО, затем работал в команде экс-губернатора Александра Мишарина. А в 2013 году, уже при Куйвашеве, Пересторонин возглавил администрацию главы региона.
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