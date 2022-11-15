15 ноября 2022

Родители свердловских студентов выступили за введение нового формата обучения

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Гибридный формат обучения студентов предусматривает чередование удаленных занятий с очной формой Фото:

Свердловчане, чьи дети получают высшее образование, выступили за гибридный формат обучения в вузах. Об этом URA.RU рассказала замдиректора Школы госуправления и предпринимательства по науке и инновациям УрФУ Анна Багирова.

«Мы провели исследование на предмет того, как родители студентов восприняли гибридный формат обучения в высших учебных заведениях во время пандемии коронавируса. В целом родители студентов считают гибридный формат образования идеальной моделью обучения в вузах. Да, есть недочеты, но они минимальны и их можно корректировать», — сделала Багирова такое заявление в рамках форума, который стартовал в «ЭКСПО-центре».

В Екатеринбурге стартовал международный форум «Социо». Чиновники и общественники выступят с инициативами в рамках мероприятия.

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Свердловчане, чьи дети получают высшее образование, выступили за гибридный формат обучения в вузах. Об этом URA.RU рассказала замдиректора Школы госуправления и предпринимательства по науке и инновациям УрФУ Анна Багирова. «Мы провели исследование на предмет того, как родители студентов восприняли гибридный формат обучения в высших учебных заведениях во время пандемии коронавируса. В целом родители студентов считают гибридный формат образования идеальной моделью обучения в вузах. Да, есть недочеты, но они минимальны и их можно корректировать», — сделала Багирова такое заявление в рамках форума, который стартовал в «ЭКСПО-центре». В Екатеринбурге стартовал международный форум «Социо». Чиновники и общественники выступят с инициативами в рамках мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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