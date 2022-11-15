Родители свердловских студентов выступили за введение нового формата обучения

Свердловчане, чьи дети получают высшее образование, выступили за гибридный формат обучения в вузах. Об этом URA.RU рассказала замдиректора Школы госуправления и предпринимательства по науке и инновациям УрФУ Анна Багирова.
«Мы провели исследование на предмет того, как родители студентов восприняли гибридный формат обучения в высших учебных заведениях во время пандемии коронавируса. В целом родители студентов считают гибридный формат образования идеальной моделью обучения в вузах. Да, есть недочеты, но они минимальны и их можно корректировать», — сделала Багирова такое заявление в рамках форума, который стартовал в «ЭКСПО-центре».
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