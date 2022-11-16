Силовики задержали екатеринбуржца, стрелявшего в бездомного из автомата

17 ноября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга несколько раз выстрелил в бездомного из страйкбольного автомата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали 37-летнего мужчину, который в своем подъезде стрелял в бездомного из страйкбольного автомата. В результате пострадавший лишился зрения на один глаз, а нападавшему грозит тюремный срок, сообщили в пресс-группе городского УМВД. 15 ноября в одном из домов на улице Бебеля случился конфликт между 68-летним бездомным и местным жителем. Последний возмутился, что маргинал оказался в подъезде, и попытался его выгнать. Зайдя в квартиру, мужчина взял страйкбольный автомат и несколько раз выстрелил в непрошеного гостя. Позднее задержанный заявил силовикам, что целился по ногам. Однако один из шариков попал в глаз — бездомный уже не сможет им видеть. «Полицейские установили владельца оружия и задержали его. Задержанным оказался гражданин 1985 года рождения, проживающий в доме, где и случился инцидент. Мужчина работает водителем, ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчине грозит лишение свободы до десяти лет. Сейчас он находится под стражей.

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали 37-летнего мужчину, который в своем подъезде стрелял в бездомного из страйкбольного автомата. В результате пострадавший лишился зрения на один глаз, а нападавшему грозит тюремный срок, сообщили в пресс-группе городского УМВД. 15 ноября в одном из домов на улице Бебеля случился конфликт между 68-летним бездомным и местным жителем. Последний возмутился, что маргинал оказался в подъезде, и попытался его выгнать. Зайдя в квартиру, мужчина взял страйкбольный автомат и несколько раз выстрелил в непрошеного гостя. Позднее задержанный заявил силовикам, что целился по ногам. Однако один из шариков попал в глаз — бездомный уже не сможет им видеть. «Полицейские установили владельца оружия и задержали его. Задержанным оказался гражданин 1985 года рождения, проживающий в доме, где и случился инцидент. Мужчина работает водителем, ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчине грозит лишение свободы до десяти лет. Сейчас он находится под стражей.