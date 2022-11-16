Силовики нашли в подвале Березовского труп ветерана чеченских войн

17 ноября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Силовики проводят проверку причин смерти мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В одном из подвалов Березовского (Свердловская область) нашли тело ветерана чеченских войн, у которого была пробита голова. Рядом был обнаружен пистолет для забивания гвоздей, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Человек уснул в подвале и остался один на всю ночь. Утром его нашли в подтеках крови, голова разбита, лежит, окоченел и не двигается», — рассказал собеседник агентства. По его словам, умершим оказался ветеран двух чеченских войн, который зашел в подвал переночевать. Информацию о происшествии подтвердили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «По факту обнаружения в одном из нежилых подвальных помещений на территории города Березовский тела мужчины территориальным следственным отделом СКР проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства выясняются», — сообщили в СК. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что умершему было 42 года.

В одном из подвалов Березовского (Свердловская область) нашли тело ветерана чеченских войн, у которого была пробита голова. Рядом был обнаружен пистолет для забивания гвоздей, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Человек уснул в подвале и остался один на всю ночь. Утром его нашли в подтеках крови, голова разбита, лежит, окоченел и не двигается», — рассказал собеседник агентства. По его словам, умершим оказался ветеран двух чеченских войн, который зашел в подвал переночевать. Информацию о происшествии подтвердили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «По факту обнаружения в одном из нежилых подвальных помещений на территории города Березовский тела мужчины территориальным следственным отделом СКР проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства выясняются», — сообщили в СК. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что умершему было 42 года.