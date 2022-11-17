Пенсионерка из Магнитогорска зарезала 81-летнего мужа

Женщину приговорили к шести годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерка из Магнитогорска (Челябинская область), будучи инвалидом и ударником коммунистического труда, жестоко зарезала своего 81-летнего мужа. За это преступление 75-летнюю женщину приговорили к шести годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«8 мая 2022 года у семейной пары произошла ссора на кухне, где пенсионеры распивали спиртные напитки. Пожилая женщина взяла в руки нож и ударила супруга не менее двух раз, повредив ему внутренние органы: диафрагму и сердце. Мужчина умер от геморрагического шока и острой кровопотери», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Суд признал пенсионерку виновной в преступлении, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство). Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

Суд учел и смягчающие обстоятельства. Пенсионерка признала свою вину и сотрудничала со следствием. Она является инвалидом 2-й группы по зрению и ударником коммунистического труда. Ранее женщина не имела судимостей и проблем с законом.

На суде женщина рассказала, что с 1972 года муж применял к ней насилие и высказывал необоснованные претензии. Свидетели подтвердили показание пенсионерки, что потерпевший часто избивал свою жену и они видели следы побоев на ее лице.