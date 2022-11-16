Александр Селезнев отправился в учебку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнев отвез в учебную часть подарки для мобилизованных земляков. Отчет с фото размещен в соцсетях.

«Вчера побывали в воинской части, где подготовку проходят ребята с нашего района. Учеба идет в плановом порядке. Потом вышли к машине и раздали привезенные от земляков подарки», — рассказал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района добавил, что пообщался с земляками в неформальной обстановке. Он отметил хороший боевой настрой защитников.

«Настроение у всех хорошее, боевое. Проблем с питанием и бытом нет. Будем и дальше держать с нашими защитниками связь и помогать им», — уточнил Селезнев.

На странице главы района указано, что военнослужащим были отправлены по их просьбе термосы, наколенники, налокотники, карабины, газовые горелки, медицинские приспособления, сладости и т. п. Груз был собран неравнодушными жителями района.

В Челябинской области организовано множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Волонтеры регулярно отправляют партии посылок.

Глава Кизильского района Александр Селезнев встретился с мобилизованными земляками Страница Александра Селезнева в соцсети «ВКонтакте»