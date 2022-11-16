16 ноября 2022

Глава челябинского района встретился с мобилизованными земляками. Фото

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Правительство ЧО. Челябинск., селезнев александр, кизильский район
Александр Селезнев отправился в учебку Фото:
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Мобилизация в России

Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнев отвез в учебную часть подарки для мобилизованных земляков. Отчет с фото размещен в соцсетях.

«Вчера побывали в воинской части, где подготовку проходят ребята с нашего района. Учеба идет в плановом порядке. Потом вышли к машине и раздали привезенные от земляков подарки», — рассказал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района добавил, что пообщался с земляками в неформальной обстановке. Он отметил хороший боевой настрой защитников.

«Настроение у всех хорошее, боевое. Проблем с питанием и бытом нет. Будем и дальше держать с нашими защитниками связь и помогать им», — уточнил Селезнев.

На странице главы района указано, что военнослужащим были отправлены по их просьбе термосы, наколенники, налокотники, карабины, газовые горелки, медицинские приспособления, сладости и т. п. Груз был собран неравнодушными жителями района.

В Челябинской области организовано множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Волонтеры регулярно отправляют партии посылок.

Глава Кизильского района Александр Селезнев встретился с мобилизованными земляками
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Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнев отвез в учебную часть подарки для мобилизованных земляков. Отчет с фото размещен в соцсетях. «Вчера побывали в воинской части, где подготовку проходят ребята с нашего района. Учеба идет в плановом порядке. Потом вышли к машине и раздали привезенные от земляков подарки», — рассказал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава района добавил, что пообщался с земляками в неформальной обстановке. Он отметил хороший боевой настрой защитников. «Настроение у всех хорошее, боевое. Проблем с питанием и бытом нет. Будем и дальше держать с нашими защитниками связь и помогать им», — уточнил Селезнев. На странице главы района указано, что военнослужащим были отправлены по их просьбе термосы, наколенники, налокотники, карабины, газовые горелки, медицинские приспособления, сладости и т. п. Груз был собран неравнодушными жителями района. В Челябинской области организовано множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Волонтеры регулярно отправляют партии посылок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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