Текслер изменил состав антикоррупционной комиссии ради нового ревизора уральского полпреда

Генерал-лейтенант юстиции в отставке Денис Чернятьев наделен новыми полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый ревизор полпреда Валдимира Якушева в Челябинске, главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев включен в состав антикоррупционной комиссии региона. Это постановление 18 ноября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и подписано губернатором Алексеем Текслером.

«Внести с состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области изменение, включив в него Чернятьева Д. Н. — Главного федерального инспектора по Челябинской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

Генерал-лейтенант юстиции в отставке Чернятьев ранее руководил управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области. В новую должность на посту главного федерального инспектора (ГФИ) в Челябинске он вступил 7 ноября. Текслер встречался с Чернятьевым 11 ноября и в ходе встречи стороны обсудили ряд первоочередных задач.