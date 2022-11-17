17 ноября 2022

Текслер изменил состав антикоррупционной комиссии ради нового ревизора уральского полпреда

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет. Торжественное заседание. Челябинск., чернятьев денис
Генерал-лейтенант юстиции в отставке Денис Чернятьев наделен новыми полномочиями Фото:

Новый ревизор полпреда Валдимира Якушева в Челябинске, главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев включен в состав антикоррупционной комиссии региона. Это постановление 18 ноября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и подписано губернатором Алексеем Текслером.

«Внести с состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области изменение, включив в него Чернятьева Д. Н. — Главного федерального инспектора по Челябинской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

Генерал-лейтенант юстиции в отставке Чернятьев ранее руководил управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области. В новую должность на посту главного федерального инспектора (ГФИ) в Челябинске он вступил 7 ноября. Текслер встречался с Чернятьевым 11 ноября и в ходе встречи стороны обсудили ряд первоочередных задач.

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Новый ревизор полпреда Валдимира Якушева в Челябинске, главный федеральный инспектор (ГФИ) Денис Чернятьев включен в состав антикоррупционной комиссии региона. Это постановление 18 ноября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и подписано губернатором Алексеем Текслером. «Внести с состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области изменение, включив в него Чернятьева Д. Н. — Главного федерального инспектора по Челябинской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Генерал-лейтенант юстиции в отставке Чернятьев ранее руководил управлениями СКР по Башкортостану и Челябинской области. В новую должность на посту главного федерального инспектора (ГФИ) в Челябинске он вступил 7 ноября. Текслер встречался с Чернятьевым 11 ноября и в ходе встречи стороны обсудили ряд первоочередных задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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