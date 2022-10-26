Депутат думы ХМАО предложил налоговые преференции предприятиям, помогающим СВО

27 октября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Кто-то покупает для СВО квадрокоптеры, а кто-то танки. Для тех и других должны быть налоговые преференции Фото: Михаил Калянов © URA.RU Депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил окружным властям уменьшить региональные налоги тем предприятиям и организациям, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Об этом он заявил на заседании югорского парламента, передает корреспондент URA.RU. «Предлагаю уменьшение налогооблагаемой базы на сумму той поддержки, которая оказывается специальной военной операции. Если физическое лицо приобретает квадрокоптер, то у него уменьшается на эту сумму налог на доходы физических лиц. Если малое предприятие приобретает тепловизор, то у него уменьшается ставка по УСН (упрощенной системе налогообложения) на эту сумму, а если нефтегазовое предприятие приобретает танк, то у него уменьшается налог на прибыль», — сказал Селюков.



Этот вопрос депутат от фракции ЛДПР предложил включить в повестку заседания думы Югры. Однако при голосовании 25 депутатов проголосовали «против», восемь «за» и трое воздержались. Таким образом, решение принято не было. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить депутатам занимать руководящие посты, если они не служили в армии, не заканчивали военную кафедру, не приносили присягу. Это заявление он сделал на прошлом заседании.

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил окружным властям уменьшить региональные налоги тем предприятиям и организациям, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Об этом он заявил на заседании югорского парламента, передает корреспондент URA.RU. «Предлагаю уменьшение налогооблагаемой базы на сумму той поддержки, которая оказывается специальной военной операции. Если физическое лицо приобретает квадрокоптер, то у него уменьшается на эту сумму налог на доходы физических лиц. Если малое предприятие приобретает тепловизор, то у него уменьшается ставка по УСН (упрощенной системе налогообложения) на эту сумму, а если нефтегазовое предприятие приобретает танк, то у него уменьшается налог на прибыль», — сказал Селюков. Этот вопрос депутат от фракции ЛДПР предложил включить в повестку заседания думы Югры. Однако при голосовании 25 депутатов проголосовали «против», восемь «за» и трое воздержались. Таким образом, решение принято не было. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить депутатам занимать руководящие посты, если они не служили в армии, не заканчивали военную кафедру, не приносили присягу. Это заявление он сделал на прошлом заседании.