Мобилизованные из Кизильского района получат разгрузочные жилеты. Фото

20 ноября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Бойцы сами попросили собрать для них разгрузку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из Кизильского района Челябинской области, которые проходят боевое слаживание в Елани, получат армейские разгрузочные жители. Об этом сообщил глава района Александр Селезнев. «Разгрузка или армейский разгрузочный жилет — это элемент верхней одежды в виде жилетки с большим количеством мелких карманов и отделений для различных вещей. По просьбе наших земляков такие разгрузки закуплены. В ближайшие дни депутатский центр „Единой России“ отправит их по назначению в Елань», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее глава Кизильского района Александр Селезнев лично посетил земляков, проходящих подготовку. Он привез военнослужащим термосы, наколенники, налокотники, карабины, газовые горелки, медицинские приспособления, сладости, которые собрали неравнодушные жители района. Страница Александра Селезнева во «ВКонтакте»

Мобилизованные из Кизильского района Челябинской области, которые проходят боевое слаживание в Елани, получат армейские разгрузочные жители. Об этом сообщил глава района Александр Селезнев. «Разгрузка или армейский разгрузочный жилет — это элемент верхней одежды в виде жилетки с большим количеством мелких карманов и отделений для различных вещей. По просьбе наших земляков такие разгрузки закуплены. В ближайшие дни депутатский центр „Единой России“ отправит их по назначению в Елань», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее глава Кизильского района Александр Селезнев лично посетил земляков, проходящих подготовку. Он привез военнослужащим термосы, наколенники, налокотники, карабины, газовые горелки, медицинские приспособления, сладости, которые собрали неравнодушные жители района.