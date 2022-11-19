Мобилизованные из Кизильского района Челябинской области, которые проходят боевое слаживание в Елани, получат армейские разгрузочные жители. Об этом сообщил глава района Александр Селезнев.
«Разгрузка или армейский разгрузочный жилет — это элемент верхней одежды в виде жилетки с большим количеством мелких карманов и отделений для различных вещей. По просьбе наших земляков такие разгрузки закуплены. В ближайшие дни депутатский центр „Единой России“ отправит их по назначению в Елань», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее глава Кизильского района Александр Селезнев лично посетил земляков, проходящих подготовку. Он привез военнослужащим термосы, наколенники, налокотники, карабины, газовые горелки, медицинские приспособления, сладости, которые собрали неравнодушные жители района.
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