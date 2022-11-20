В Екатеринбурге встало движение трамваев на улице Московской. Причина — сумка, оставленная в одном из вагонов. На место происшествия приехали Росгвардия и МЧС. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«На Московской стоят трамваи. Говорят, что какой-то предмет обнаружили в вагоне. На месте уже работают Росгвардия и спасатели», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального отделения Росгвардии. Там отметили, что сотрудники ведомства обеспечивают оцепление места проведения специальных мероприятий по проверке бесхозного предмета, оставленного в общественном транспорте.
Ранее URA.RU писало, что в столице Урала на улице Старых Большевиков около заправки произошла авария, из-за которой остановилось движение трамваев. Авария произошла из-за водителя Renault Logan, который врезался в трамвай.
Фото: telegram-канал «Вечерние Ведомости»
Фото: telegram-канал «Вечерние Ведомости»
Фото: telegram-канал «Вечерние Ведомости»
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В Екатеринбурге встало движение трамваев на улице Московской. Причина — сумка, оставленная в одном из вагонов. На место происшествия приехали Росгвардия и МЧС. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На Московской стоят трамваи. Говорят, что какой-то предмет обнаружили в вагоне. На месте уже работают Росгвардия и спасатели», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального отделения Росгвардии. Там отметили, что сотрудники ведомства обеспечивают оцепление места проведения специальных мероприятий по проверке бесхозного предмета, оставленного в общественном транспорте. Ранее URA.RU писало, что в столице Урала на улице Старых Большевиков около заправки произошла авария, из-за которой остановилось движение трамваев. Авария произошла из-за водителя Renault Logan, который врезался в трамвай.