Инцидент произошел на улице Старых Большевиков
В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков около заправки произошла авария, из-за которой остановилось движение трамваев. Об этом сообщил очевидец.
«На Старых Большевиков случилось ДТП. Из-за этого трамваи встали», — цитирует очевидца сообщество «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидца, на месте происшествия образовывается небольшая автомобильная пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативно получить комментарий не удалось.
Ранее агентство писало о ДТП, которое произошло в поселке Верхнее Дуброво. Там водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.
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