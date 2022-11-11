11 ноября 2022

В Екатеринбурге из-за аварии остановились трамваи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер на Макаровском мосту. Екатеринбург, такси, макаровский мост, общественный транспорт, город екатеринбург, трамвай, ситимобил
Инцидент произошел на улице Старых Большевиков Фото:

В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков около заправки произошла авария, из-за которой остановилось движение трамваев. Об этом сообщил очевидец.

«На Старых Большевиков случилось ДТП. Из-за этого трамваи встали», — цитирует очевидца сообщество «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидца, на месте происшествия образовывается небольшая автомобильная пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее агентство писало о ДТП, которое произошло в поселке Верхнее Дуброво. Там водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков около заправки произошла авария, из-за которой остановилось движение трамваев. Об этом сообщил очевидец. «На Старых Большевиков случилось ДТП. Из-за этого трамваи встали», — цитирует очевидца сообщество «Инцидент Екатеринбург». По словам очевидца, на месте происшествия образовывается небольшая автомобильная пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативно получить комментарий не удалось. Ранее агентство писало о ДТП, которое произошло в поселке Верхнее Дуброво. Там водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...