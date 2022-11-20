К 2025 году завод планирует полностью освоить производство мостов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) заявил о подготовке нового производства мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн, а сам проект оценивается в 7 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в руководстве компании, это позволит отрасли избавиться от поставок из Китая.

«Сейчас предприятие закупает мосты китайского производства. В дальнейшем автозавод будет полностью закрывать свои потребности, а также поставлять мосты и оси для других предприятий спецтехники. Мощности производства составят 25 тысяч комплектов мостов и осей и 10 тысяч мостов для специальной техники», — заявил URA.RU директор по операционной деятельности АЗ «УРАЛ» Григорий Житенев.

На заводе отметили, что данный инвестпроект является одним из самых масштабных. Государственная поддержка на его реализацию составляет порядка 7 млрд рублей. Создание собственного производства ключевых узлов и автокомпонентов в Миассе — это большой шаг в реализации политики импортозамещения для РФ.

«К 2025 году мы планируем полностью освоить производство мостов. У нас есть готовые модификации и идет процесс перехода к их серийному их производству. Благодаря проекту мы сможем повысить грузоподъемность нашей техники до 50 тонн, а также увеличить гамму выпускаемых автомобилей», — отметил гендиректор автозавода Павел Яковлев.

На заводе планируют изготовить 11 модификаций мостов принципиально разной конструкции. На сегодняшний день готовы и полностью испытаны четыре из них.

По итогам реализации первого этапа проекта план поставки нового оборудования на автозавод выполнен на 25%. Часть оборудования уже внедрена и работает на АЗ «УРАЛ». Часть находится в процессе монтажа.

Участок сборки в центре испытаний фото: пресс-служба автозавода «Урал»