20 ноября 2022

Миасский автозавод запускает новое производство на 7 млрд рублей, чтобы не зависеть от Китая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, урал, миасс, уралаз, автозавод урал
К 2025 году завод планирует полностью освоить производство мостов Фото:

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) заявил о подготовке нового производства мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн, а сам проект оценивается в 7 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в руководстве компании, это позволит отрасли избавиться от поставок из Китая.

«Сейчас предприятие закупает мосты китайского производства. В дальнейшем автозавод будет полностью закрывать свои потребности, а также поставлять мосты и оси для других предприятий спецтехники. Мощности производства составят 25 тысяч комплектов мостов и осей и 10 тысяч мостов для специальной техники», — заявил URA.RU директор по операционной деятельности АЗ «УРАЛ» Григорий Житенев.

На заводе отметили, что данный инвестпроект является одним из самых масштабных. Государственная поддержка на его реализацию составляет порядка 7 млрд рублей. Создание собственного производства ключевых узлов и автокомпонентов в Миассе — это большой шаг в реализации политики импортозамещения для РФ.

«К 2025 году мы планируем полностью освоить производство мостов. У нас есть готовые модификации и идет процесс перехода к их серийному их производству. Благодаря проекту мы сможем повысить грузоподъемность нашей техники до 50 тонн, а также увеличить гамму выпускаемых автомобилей», — отметил гендиректор автозавода Павел Яковлев.

На заводе планируют изготовить 11 модификаций мостов принципиально разной конструкции. На сегодняшний день готовы и полностью испытаны четыре из них.

По итогам реализации первого этапа проекта план поставки нового оборудования на автозавод выполнен на 25%. Часть оборудования уже внедрена и работает на АЗ «УРАЛ». Часть находится в процессе монтажа.

АЗ "Урал" запускает новое производство
Участок сборки в центре испытаний
АЗ "Урал" запускает новое производство
Различные модификаций мостов проходят процесс испытаний

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Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) заявил о подготовке нового производства мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн, а сам проект оценивается в 7 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в руководстве компании, это позволит отрасли избавиться от поставок из Китая. «Сейчас предприятие закупает мосты китайского производства. В дальнейшем автозавод будет полностью закрывать свои потребности, а также поставлять мосты и оси для других предприятий спецтехники. Мощности производства составят 25 тысяч комплектов мостов и осей и 10 тысяч мостов для специальной техники», — заявил URA.RU директор по операционной деятельности АЗ «УРАЛ» Григорий Житенев. На заводе отметили, что данный инвестпроект является одним из самых масштабных. Государственная поддержка на его реализацию составляет порядка 7 млрд рублей. Создание собственного производства ключевых узлов и автокомпонентов в Миассе — это большой шаг в реализации политики импортозамещения для РФ. «К 2025 году мы планируем полностью освоить производство мостов. У нас есть готовые модификации и идет процесс перехода к их серийному их производству. Благодаря проекту мы сможем повысить грузоподъемность нашей техники до 50 тонн, а также увеличить гамму выпускаемых автомобилей», — отметил гендиректор автозавода Павел Яковлев. На заводе планируют изготовить 11 модификаций мостов принципиально разной конструкции. На сегодняшний день готовы и полностью испытаны четыре из них. По итогам реализации первого этапа проекта план поставки нового оборудования на автозавод выполнен на 25%. Часть оборудования уже внедрена и работает на АЗ «УРАЛ». Часть находится в процессе монтажа.
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