Мэр из ХМАО не смог оспорить представление прокуратуры

21 ноября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Вячеслав Поздняков не смог выиграть дело против прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр городского поседения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не смог выиграть дело против прокуратуры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали инсайдеры в политическом истеблишменте. «Суд прекратил производство по делу. У мэра Позднякова не получилось его оспорить», — отмечает инсайдер. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Однако оперативно получить ответ не удалось. Ранее депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова после представления прокуратуры, которая подозревает его в коррупционных нарушениях. Сам глава поселения не признает себя виновным. Он пошел в суд, чтобы вернуть себе доброе имя. Кроме того, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.

Мэр городского поседения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не смог выиграть дело против прокуратуры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали инсайдеры в политическом истеблишменте. «Суд прекратил производство по делу. У мэра Позднякова не получилось его оспорить», — отмечает инсайдер. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Однако оперативно получить ответ не удалось. Ранее депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова после представления прокуратуры, которая подозревает его в коррупционных нарушениях. Сам глава поселения не признает себя виновным. Он пошел в суд, чтобы вернуть себе доброе имя. Кроме того, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.