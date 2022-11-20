20 ноября 2022
19 ноября 2022

Мэр из ХМАО не смог оспорить представление прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании
Вячеслав Поздняков не смог выиграть дело против прокуратуры Фото:

Мэр городского поседения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не смог выиграть дело против прокуратуры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали инсайдеры в политическом истеблишменте.

«Суд прекратил производство по делу. У мэра Позднякова не получилось его оспорить», — отмечает инсайдер.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Однако оперативно получить ответ не удалось.

Ранее депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова после представления прокуратуры, которая подозревает его в коррупционных нарушениях. Сам глава поселения не признает себя виновным. Он пошел в суд, чтобы вернуть себе доброе имя.

Кроме того, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.

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Мэр городского поседения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не смог выиграть дело против прокуратуры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали инсайдеры в политическом истеблишменте. «Суд прекратил производство по делу. У мэра Позднякова не получилось его оспорить», — отмечает инсайдер. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Однако оперативно получить ответ не удалось. Ранее депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова после представления прокуратуры, которая подозревает его в коррупционных нарушениях. Сам глава поселения не признает себя виновным. Он пошел в суд, чтобы вернуть себе доброе имя. Кроме того, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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