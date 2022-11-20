Мэр из ХМАО не смог оспорить представление прокуратуры

Мэр городского поседения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не смог выиграть дело против прокуратуры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали инсайдеры в политическом истеблишменте.
«Суд прекратил производство по делу. У мэра Позднякова не получилось его оспорить», — отмечает инсайдер.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Однако оперативно получить ответ не удалось.
Ранее депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова после представления прокуратуры, которая подозревает его в коррупционных нарушениях. Сам глава поселения не признает себя виновным. Он пошел в суд, чтобы вернуть себе доброе имя.
Кроме того, один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против отставки. Ситуация осложняется тем, что для принятия решения нужно 100% голосов.
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