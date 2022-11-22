22 ноября 2022

Самое дорогое выступление челябинского Деда Мороза будет стоит 12 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Настоящий Дед Мороз из Великого Устюга в спецшколе-интернате 12. Челябинск, дед мороз
Приглашать Деда Мороза рекомендуют заранее Фото:

Самая дорогая услуга Деда Мороза в Челябинске, выступление на корпоративе, обойдется

в 12 тысяч рублей, а на дом Деда Мороза со Снегурочкой можно заказать от 600 рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Услуга за 12 000 рублей помимо Деда Мороза включает в себя новогоднюю сказку для взрослых, интернациональный флэшмоб, приглашенную „звезду“, живую музыку и много другое. Обещаем незабываемый корпоратив», — уверяют представители ивент-индустрии в объявлении на «Авито».

Эконом-вариант Деда Мороза и Снегурочки на корпоратив можно найти за 4 тысячи рублей. Челябинцы также могут заказать от Деда Мороза письмо (от 150 рублей) или видеопоздравление (от 300 рублей), а еще арендовать костюмы Деда Мороза и Снегурочки (от 1 000 рублей) и порадовать домочадцев своим актерским талантом.

Жители города могут начать приглашать Деда Мороза к себе домой с 1 декабря, но чем ближе к Новому году, тем выше цена. За самое дешевое предложение с Дедом Морозом в вечер 31 декабря с программой 15-20 минут запросят 1100 рублей. В другой день можно договориться на 600 рублей. Ранее URA.RU опубликовало цены на празднование Нового года в челябинских ресторанах.

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Самая дорогая услуга Деда Мороза в Челябинске, выступление на корпоративе, обойдется в 12 тысяч рублей, а на дом Деда Мороза со Снегурочкой можно заказать от 600 рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Услуга за 12 000 рублей помимо Деда Мороза включает в себя новогоднюю сказку для взрослых, интернациональный флэшмоб, приглашенную „звезду“, живую музыку и много другое. Обещаем незабываемый корпоратив», — уверяют представители ивент-индустрии в объявлении на «Авито». Эконом-вариант Деда Мороза и Снегурочки на корпоратив можно найти за 4 тысячи рублей. Челябинцы также могут заказать от Деда Мороза письмо (от 150 рублей) или видеопоздравление (от 300 рублей), а еще арендовать костюмы Деда Мороза и Снегурочки (от 1 000 рублей) и порадовать домочадцев своим актерским талантом. Жители города могут начать приглашать Деда Мороза к себе домой с 1 декабря, но чем ближе к Новому году, тем выше цена. За самое дешевое предложение с Дедом Морозом в вечер 31 декабря с программой 15-20 минут запросят 1100 рублей. В другой день можно договориться на 600 рублей. Ранее URA.RU опубликовало цены на празднование Нового года в челябинских ресторанах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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