22 ноября 2022

Мэрия Челябинска начала изымать земельные участки у собственников под новую дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги. Дорожное строительство. Челябинск, кран, строительство дороги, дорожное строительство, свая
Растущий Парковый нуждается в развитии дорожной инфраструктуры Фото:

Мэрия Челябинска начала изымать земельные участки у собственников в микрорайоне Парковый под строительство новой дороги. Об этом мэр города Наталья Котова заявила 23 ноября в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР).

«В микрорайоне Парковый идет проектирование нескольких участков дорог. Часть земельных участков находится в частной собственности. Мэрии пришлось договариваться о передачи этой земли. Не везде мы смогли договориться с собственниками и теперь мы начали изымать эти участки», — заявила Котова.

Мэр отметила, что строительство дорог имеет важное значение для развития инфраструктуры Паркового. После того как в микрорайоне появятся новые автомагистрали, там построят современные остановочные комплексы.

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Мэрия Челябинска начала изымать земельные участки у собственников в микрорайоне Парковый под строительство новой дороги. Об этом мэр города Наталья Котова заявила 23 ноября в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР). «В микрорайоне Парковый идет проектирование нескольких участков дорог. Часть земельных участков находится в частной собственности. Мэрии пришлось договариваться о передачи этой земли. Не везде мы смогли договориться с собственниками и теперь мы начали изымать эти участки», — заявила Котова. Мэр отметила, что строительство дорог имеет важное значение для развития инфраструктуры Паркового. После того как в микрорайоне появятся новые автомагистрали, там построят современные остановочные комплексы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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