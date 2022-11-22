Мэрия Челябинска начала изымать земельные участки у собственников под новую дорогу

Мэрия Челябинска начала изымать земельные участки у собственников в микрорайоне Парковый под строительство новой дороги. Об этом мэр города Наталья Котова заявила 23 ноября в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР).
«В микрорайоне Парковый идет проектирование нескольких участков дорог. Часть земельных участков находится в частной собственности. Мэрии пришлось договариваться о передачи этой земли. Не везде мы смогли договориться с собственниками и теперь мы начали изымать эти участки», — заявила Котова.
Мэр отметила, что строительство дорог имеет важное значение для развития инфраструктуры Паркового. После того как в микрорайоне появятся новые автомагистрали, там построят современные остановочные комплексы.
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