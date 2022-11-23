23 ноября 2022

В Швейцарии начнут отключать отопление в клубах и введут запрет на спортивные мероприятия

В Швейцарии разработали план по экономии электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Швейцарии предложили меры, которые помогут сократить расход электричества Фото:
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В Швейцарии предложили меры, которые помогут сэкономить потребление электричества в стране этой зимой. О них в ходе пресс-конференции рассказал глава министерства Ги Пармелен.

«Стиральные машины в домохозяйствах могут работать при температуре воды не более 40 Цельсия», — доложил он об одном из способов сэкономить на электроэнергии, передает РИА Новости. Также на начальном этапе ограничений в стране могут запретить включать свет в магазинах с 23.00 до 05.00. На втором этапе перестанут отапливать клубы и любые помещения, где проводятся танцевальные мероприятия. Третий этап ограничений предполагает сокращение рабочих часов магазинов и использование электромобилей только в случаях «строгой необходимости».

Если ситуация усугубится, власти запретят публичные кинопоказы, а также любительские и профессиональные спортивные мероприятия. Кроме того, власти предложили сократить допустимую скорость на автострадах до 100 км в час. Они объяснили это тем, что так сократится расход масла в двигателе.

Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль порекомендовал жителям страны запастись дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Он рассказал, что сам приобрел несколько карманных фонариков и батареек к ним.

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В Швейцарии предложили меры, которые помогут сэкономить потребление электричества в стране этой зимой. О них в ходе пресс-конференции рассказал глава министерства Ги Пармелен. «Стиральные машины в домохозяйствах могут работать при температуре воды не более 40 Цельсия», — доложил он об одном из способов сэкономить на электроэнергии, передает РИА Новости. Также на начальном этапе ограничений в стране могут запретить включать свет в магазинах с 23.00 до 05.00. На втором этапе перестанут отапливать клубы и любые помещения, где проводятся танцевальные мероприятия. Третий этап ограничений предполагает сокращение рабочих часов магазинов и использование электромобилей только в случаях «строгой необходимости». Если ситуация усугубится, власти запретят публичные кинопоказы, а также любительские и профессиональные спортивные мероприятия. Кроме того, власти предложили сократить допустимую скорость на автострадах до 100 км в час. Они объяснили это тем, что так сократится расход масла в двигателе. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль порекомендовал жителям страны запастись дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Он рассказал, что сам приобрел несколько карманных фонариков и батареек к ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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