Замначальника свердловской колонии, бравший взятки у заключенного, избежал тюрьмы

По версии следствия, Алимурад Фейзуллаев брал взятки у заключенного по делу о наркотиках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд смягчил наказание бравшему взятки у зэка заместителю начальника колонии №52 (поселок Восточный, Свердловская область) Алимураду Фейзуллаеву, назначив ему вместо 3,5 лет колонии три года лишения свободы условно. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Валерий Нагибин.

«Суд смягчил наказание до трех лет и трех месяцев лишения свободы условно. Штраф уменьшили до 600 тысяч рублей», — рассказал Нагибин.

Он отметил, что прокуратура уже обжаловала это решение, посчитав наказание слишком мягким. Согласно изначальному приговору, Фейзуллаев должен был провести в колонии 3,5 года и заплатить штраф больше двух миллионов.

По словам Нагибина, Фейзуллаев признал вину, имеет только положительные характеристики и воспитывает троих маленьких детей. Жалобу прокуратуры на решение смягчить наказание рассмотрят 14 декабря.

Дело Фейзуллаева рассматривают с 2021 года. Он был признан виновным в получении взятки у осужденного, отбывающего срок за распространение наркотиков. По версии следствия, Фейзуллаев получил десятки тысяч за то, что приносил телефон.