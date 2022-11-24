24 ноября 2022

Депутат Милонов предупредил о последствиях для решивших сменить пол

© Служба новостей «URA.RU»
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Госдума и Милонов. Москва
Врачи, проводящие операции по смене пола, буду наказаны, заявил Милонов Фото:

Документы россиян с указанием другого гендера будут считаться поддельными в случае принятия закона о запрете смены пола. Также врачи, проводящие подобные операции, понесут наказание. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Документы, выданные на основании искаженных данных, будут считаться поддельными. <…> Если мы признаем, что смена пола есть незаконное действие, то операции по смене пола отныне должны быть исключены из перечня медицинских услуг», — рассказал РИА Новости Милонов.

По словам депутата, единственным основанием для проведения операции по смене пола, будет заключение медицинской комиссии. Милонов добавил, что данная процедура калечит людей.

Ранее в России официально запретили пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 миллионов рублей.

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Документы россиян с указанием другого гендера будут считаться поддельными в случае принятия закона о запрете смены пола. Также врачи, проводящие подобные операции, понесут наказание. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. «Документы, выданные на основании искаженных данных, будут считаться поддельными. <…> Если мы признаем, что смена пола есть незаконное действие, то операции по смене пола отныне должны быть исключены из перечня медицинских услуг», — рассказал РИА Новости Милонов. По словам депутата, единственным основанием для проведения операции по смене пола, будет заключение медицинской комиссии. Милонов добавил, что данная процедура калечит людей. Ранее в России официально запретили пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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