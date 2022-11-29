Свердловский губернатор собирается в Сочи с федеральными VIP

Евгения Куйвашева ждут в образовательном центре «Сириус» в Сочи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует в ближайшие дни отправиться в Сочи с рабочим визитом. Как сообщил URA.RU источник в областной власти, в первых числах декабря главу региона ждут на базе образовательного центра «Сириус» — вместе со статусными федеральными политиками.

«Во второй половине недели [с 1 декабря] губернатор будет в командировках — в Сочи и, возможно, в Москве. В „Сириусе“ у него будет мероприятие с федеральными VIP», — рассказал собеседник. Речь идет о «Конгрессе молодых ученых», который пройдет в Сочи с 1 по 3 декабря. В пресс-службе Куйвашева подтвердили URA.RU, что губернатор приглашен на форум.

Известно, что на мероприятие приглашены несколько десятков государственных и научных деятелей. Среди прочих, в Сочи ждут вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, помощника президента России Андрея Фурсенко, министра образования Валерия Фалькова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и ряд губернаторов. Фамилия Куйвашева в программе конгресса не значится.