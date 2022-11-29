В ХМАО обучат соцработников из Амурской области

30 ноября 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

ХМАО поделится практиками социальной работы с Амурской областью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО реализуется образовательная программа повышения квалификации для работников социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области. О сотрудничестве ХМАО и Амурской области сообщает пресс-служба правительства. «Несколько лет Югра является лучшим субъектом России по уровню доступа социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере. Именно поэтому другие регионы стремятся перенять наш опыт», — приводит пресс-служба правительства слова начальника отдела образовательных технологий фонда «Центр гражданских инициатив» Александра Медкова. Программа курса направлена на передачу опыта региона в социальных практиках. Курс разработан по запросу соцработников Амурской области. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в работе IV Северного форума в Якутии. Она заявила, что Югра продолжит развивать инновационные технологии, в том числе и в нефтедобыче.

В ХМАО реализуется образовательная программа повышения квалификации для работников социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области. О сотрудничестве ХМАО и Амурской области сообщает пресс-служба правительства. «Несколько лет Югра является лучшим субъектом России по уровню доступа социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере. Именно поэтому другие регионы стремятся перенять наш опыт», — приводит пресс-служба правительства слова начальника отдела образовательных технологий фонда «Центр гражданских инициатив» Александра Медкова. Программа курса направлена на передачу опыта региона в социальных практиках. Курс разработан по запросу соцработников Амурской области. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в работе IV Северного форума в Якутии. Она заявила, что Югра продолжит развивать инновационные технологии, в том числе и в нефтедобыче.