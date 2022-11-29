29 ноября 2022
28 ноября 2022

В ХМАО обучат соцработников из Амурской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, университет, учеба, занятия, студенты, учащиеся, студент, очное обучение
ХМАО поделится практиками социальной работы с Амурской областью Фото:

В ХМАО реализуется образовательная программа повышения квалификации для работников социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области. О сотрудничестве ХМАО и Амурской области сообщает пресс-служба правительства.

«Несколько лет Югра является лучшим субъектом России по уровню доступа социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере. Именно поэтому другие регионы стремятся перенять наш опыт», — приводит пресс-служба правительства слова начальника отдела образовательных технологий фонда «Центр гражданских инициатив» Александра Медкова.

Программа курса направлена на передачу опыта региона в социальных практиках. Курс разработан по запросу соцработников Амурской области.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в работе IV Северного форума в Якутии. Она заявила, что Югра продолжит развивать инновационные технологии, в том числе и в нефтедобыче.

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В ХМАО реализуется образовательная программа повышения квалификации для работников социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области. О сотрудничестве ХМАО и Амурской области сообщает пресс-служба правительства. «Несколько лет Югра является лучшим субъектом России по уровню доступа социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере. Именно поэтому другие регионы стремятся перенять наш опыт», — приводит пресс-служба правительства слова начальника отдела образовательных технологий фонда «Центр гражданских инициатив» Александра Медкова. Программа курса направлена на передачу опыта региона в социальных практиках. Курс разработан по запросу соцработников Амурской области. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в работе IV Северного форума в Якутии. Она заявила, что Югра продолжит развивать инновационные технологии, в том числе и в нефтедобыче.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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