Осужденный пермяк записал для генпрокурора видео с жалобой на сотрудников ФСИН

По словам заключенного, их пытаются унизить морально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный Андрей Круду, который отбывает наказание в исправительном центре при ИК-10 в Пермском крае, записал видео с жалобами на сотрудников ГУФСИН. Обращаясь к генеральному прокурору России Круду утверждает, что «невыносимые условия» вынудили четверых осужденных бежать.

«Нас всячески пытаются унизить морально. Работаем на заводе. В свой выходной не можем выйти в город. Многие осужденные, не выдерживая давления, просто убегают. За последние два месяца убежали четыре человека», — говорит на видео Круду. В беседе с корреспондентом URA.RU он позже отметил, что троих беглецов удалось задержать. По его словам, давление на людей усилилось после жалобы обитателей центра в прокуратуру на плохие бытовые условия.

В ответ на запрос URA.RU ГУФСИН по Пермскому краю организовало выездную проверку в исправительном центре. Кроме сотрудников ведомства в ней приняли участие члены общественной наблюдательной комиссии и представители прокуратуры. «Основные нормы уголовно-исполнительного законодательства соблюдаются. Помещения УФИЦ оснащены в соответствии с нормативными требованиями», — сообщили по итогам инспекции в пресс-службе тюремного ведомства. Вопрос о якобы совершенных побегах из центра остался без ответа.