Челябинцу выставили штраф свыше 2 млн рублей за незаконный ввоз автомобиля в РФ

Мужчина незаконно оформил Lexus, который пригнал в РФ из Абхазии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские таможенники выставили жителю региона штраф свыше 2 млн рублей за незаконный ввоз в РФ автомобиля Lexus GS460 из Абхазии. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчина оформил авто с нарушением таможенного законодательства.

«По истечении срока временного ввоза автомобиля молодой человек продолжал ездить на нем по России, тем самым нарушая таможенное законодательство страны. В итоге товар признан незаконно перемещенным через таможенную границу ЕАЭС. Не дожидаясь решения суда, владелец оплатил таможенные платежи в размере 2,3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.

Там отметили, что за нарушение на мужчину завели уголовное дело. Максимальное наказание за нарушение — лишение свободы на срок до двух лет. Суд учел добровольную оплату таможенных взносов, и прекратил производство. Помимо таможенных платежей мужчину обязали оплатить 150 тысяч рублей судебного штрафа в госбюджет.